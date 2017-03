München (ots) - Die Stiftung Warentest hat dieAuslandskrankenversicherung für Einzelpersonen der Europ AssistanceVersicherungs-AG in der aktuellen April-Ausgabe der Zeitschrift"Finanztest" mit dem Test-Urteil "SEHR GUT (1,5)" ausgezeichnet. DerTarif für Familien wurde mit der Gesamtnote "GUT (1,6)" bewertet.Insgesamt wurden 39 Jahresverträge für Familien und 49Jahresverträge für Einzelpersonen von weltweit geltendenAuslandsreisekrankenversicherungen untersucht.Mit 55 Prozent Anteil am Gesamtergebnis hat Finanztest dieAllgemeinen Bedingungen und die medizinischen Leistungen als wichtigeUntersuchungskriterien eingestuft. Gleichzeitig wurde dieVerständlichkeit der Versicherungsbedingungen und Vertragsunterlagen(Bewertungsanteil 10%) beurteilt. In den genannten Prüfbereichenerzielte die Auslandskrankenversicherung der Europ Assistance jeweilsein "SEHR GUT" und belegt damit Spitzenplätze.Was leistet eine Auslandsreisekrankenversicherung?Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist sowohl für gesetzlichals auch für privat Krankenversicherte empfehlenswert, um Kosten beieiner Erkrankung während eines Auslandsaufenthaltes abzudecken. Diedeutsche Reiseversicherungswirtschaft bietet den umfassendsten Schutzweltweit. Während in einer britischen Reiseversicherung dieKostenerstattung limitiert ist, leistet die deutscheAuslandsreisekrankenversicherung nach Bedarf und medizinischemNutzen. Die Leistungen können dabei sehr weitreichend ausfallen.Nicht selten entstehen Kosten von über 100.000 Euro für schwereFälle, die eine lange stationäre Behandlung im Urlaubsland und einenmedizinischen Rücktransport mit einem Ambulanzflugzeug erforderlichmachen. Krankheit im Urlaub ist zudem kein seltenes Phänomen: Krankoder verletzt im Urlaub, 41 Prozent der Deutschen haben das schonerlebt.Spezialisierte Teams der weltweit tätigen Reiseversicherer stehenrund um die Uhr 365 Tage bereit, um weltweit mit Kunden, Angehörigenund den behandelnden Ärzten das richtige Vorgehen in einermedizinischen Notsituation zu beraten. Ist eine weitere stationäreBehandlung vor Ort richtig oder soll der Kunde so schnell wie möglichzurückgeholt werden, per Flug in einer Linienmaschine, mit oder ohneBegleitung, sitzend, liegend oder gar in einem Ambulanzflugzeug.Diese mitunter existentiellen Entscheidungen bedürfen fachlicherExpertise und Erfahrung.Worauf sollten Kunden bei der Wahl einerAuslandskrankenversicherung achten?- Der Kunde sollte eine Auslandsreisekrankenversicherungabschließen, die einen medizinisch sinnvollen und vertretbarenKrankenrücktransport als Reiseschutzleistung inkludiert.- Der Versicherungsschutz der Auslandsreisekrankenversicherungsollte stets ohne Selbstbehalt gewählt werden.- Der Kunde sollte einen global agierendenReiseversicherungsanbieter mit eigenen Filialen in den wichtigenMärkten und eigenem Netzwerk wählen.Was auch immer Urlauber im Ausland vorhaben, ob die Erkundungfremder Länder oder am Meer entspannen: bereits ab 17,00 Euro bietetdie Auslandskrankenversicherung der Europ Assistance unterwww.europ-assistance.de optimalen Schutz für alle Reisen in einemJahr. Ein weltweit tätiges Netzwerk aus medizinischen Einrichtungenund Fachpersonal steht den Versicherten dabei zur Seite. Rund um dieUhr, das ganze Jahr sind Reisende damit im Urlaub abgesichert undhaben für alle Fälle vorgesorgt. Auch im Ausland sollte man beiErkrankung oder Unfall nicht auf professionelle medizinischeBehandlung und Hilfe verzichten.Ausführliche Informationen zu den Reiseversicherungen und weitereTesturteilen über Europ Assistance sind unter www.europ-assistance.deverfügbar.Über die Europ Assistance Gruppe Die Europ Assistance Gruppe wurde1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. NebenReiseversicherungen, Gesundheitsdienstleistungen undSchutzbriefversicherungen bietet sie innovative Assistanceproduktean, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen inNotfällen und im Alltag zu liefern - 24 Stunden am Tag und 365 Tageim Jahr. Europ Assistance (konsolidierter Umsatz 2015: EUR 1,40 Mrd.)ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der GENERALI Gruppe und deckt208 Länder mit ihren Services ab. Die Gruppe ist mit 8.500Mitarbeitern und 44 Gesellschaften in 35 Ländern vertreten: 2015beantwortete die Europ Assistance Gruppe ca. 63 Millionen Anrufe undhat 12 Millionen Einsätze weltweit durchgeführt. Das Netzwerk derEurop Assistance, bestehend aus medizinischem Fachpersonal und750.000 zertifizierten Partnern, wird von 5.000 Einsatzbetreuern rundum die Welt koordiniert.Pressekontakt:Frank DonnerLeiter UnternehmenskommunikationEurop Assistance Versicherungs-AGAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 164Fax: +49 (0)89 55 987 133E-Mail : presse@europ-assistance.deeurop-assistance.deOriginal-Content von: Europ Assistance, übermittelt durch news aktuell