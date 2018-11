Erneut Streik bei Amazon in Leipzig

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Mitarbeiter des Versandhändlers Amazon in Leipzig haben am Freitag erneut die Arbeit niedergelegt.



Es hätten sich am Vormittag rund 300 Beschäftigte beteiligt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Der Streik solle bis zum Ende der Spätschicht am Samstag dauern. Verdi will mit ihm erreichen, dass Amazon Verhandlungen über einen Tarifvertrag aufnimmt. Der US-Händler lehnt das seit Jahren strikt ab. Auch bei Amazon im hessischen Bad Hersfeld wurde am Freitag gestreikt./bz/DP/mis