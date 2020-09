Erneut Rekord an Corona-Neuinfektionen in Israel

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht.



Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden am Vortag 2183 Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Rekord stammte vom Montag mit 2182 neuen Fällen.

Im Vergleich meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1256 neue Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bekannt gab. Israel hat also fast doppelt so viele Neuinfektionen - wobei Deutschland etwa neunmal mehr Einwohner hat.

Am Dienstag hatte in Israel das neue Schuljahr begonnen. Die Regierung wollte die Zahl der Neuinfektionen bis dahin eigentlich deutlich senken. Mitte September sind wichtige jüdische Feiertage. Im Raum stehen härtere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bis hin zu einem Lockdown.

Vergangenen Freitag war die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Israel erstmals seit einem Monat wieder über 2000 gestiegen. Die Pandemie verlief in dem Mittelmeerland auch wegen eines strikten Kurses der Regierung zunächst glimpflich. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe.

Insgesamt wurden nach Ministeriumsangaben in Israel bislang 119 627 Fälle erfasst. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag bei 963.

Im Gazastreifen wurden seit dem Ausbruch der Pandemie bislang 483 Infektionen registriert. Als aktiv gelten nach Angaben des von der islamistischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums 402 Fälle - darunter 365, die seit dem 24. August außerhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen festgestellt wurden. Gestorben sind im Zusammenhang mit einer Infektion in dem Gebiet bislang fünf Menschen, vier davon seit dem 24. August./seb/DP/jha