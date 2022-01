Erneut Protest gegen Corona-Maßnahmen in Schwerin

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Protestaktionen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gehen in Mecklenburg-Vorpommern auch im neuen Jahr weiter. In Schwerin folgten am Montagabend nach Polizeiangaben etwa 1600 Menschen einem Demonstrationsaufruf. Bei einem Marsch durch die Innenstadt protestierten sie gegen die andauernden Einschränkungen im Alltag und die Pläne der Bundesregierung, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen.

Bei regnerischem Wetter blieb die Beteiligung hinter den Teilnehmerzahlen der beiden Vorwochen zurück. Am vergangenen Montag hatte die Polizei in Schwerin etwa 2700 Teilnehmer gezählt. Der Demonstrationszug nahm dieses Mal einen Weg am Schloss vorbei - und nicht über den mehrspurigen Stadtring. Zu Verkehrsbehinderungen kam es dennoch./fp/DP/stw