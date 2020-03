Erneut Migranten auf Lesbos angekommen

ATHEN/LESBOS (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Pause haben am Freitagvormittag erneut zahlreiche Migranten aus der Türkei zu der griechischen Insel Lesbos übergesetzt.



An Bord von zwei Booten seien nach Berichten des staatlichen Fernsehens Griechenlands (ERT) 75 Menschen auf Lesbos angekommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am 7. März angeordnet, dass die türkische Küstenwache die Überfahrten stoppe, weil diese gefährlich für die Migranten sind. Seitdem hatten bis Freitagmorgen kaum Migranten die Meerengen zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln überquert./tt/DP/mis