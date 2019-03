Erneut MCI-Erfolg bei Health Research Award 2019

Finanztrends Video zu



Innsbruck (ots) - MCI-Absolventin gewinnt renommierten Health Research Award inder Kategorie Gesundheitsversorgung - MCI-Kompetenz im Bereich Gesundheits- undSozialwesen eindrucksvoll bestätigtIm Rahmen des Österreichischen Gesundheitskongresses wurden gestern die bestenMasterarbeiten im Bereich Gesundheitswirtschaft mit dem begehrten HealthResearch Award ausgezeichnet. Mit Preisträgerin Sylvia Dirnberger, Absolventindes MCI-Masterstudiums "International Health & Social Management", ist dieUnternehmerische Hochschule® wieder ganz vorne mit dabei.Mit ihrer hervorragenden Master Thesis "Screening and prevention of delirium inGerman hospitals" überzeugte Sylvia Dirnberger die Jury in allen Punkten undwurde als Gewinnerin der Kategorie Gesundheitsversorgung ausgezeichnet. Inihrer Arbeit befasst sie sich mit der Problematik des Deliriums, also einerphysisch bedingten Bewusstseinsstörung, von der zahlreiche Spitalspatientenbetroffen sind. In vielen Fällen reversibel, stellen Deliriumszustände doch einegroße Belastung für Patienten und ihre Angehörigen dar und verursachen hoheKosten für die Gesundheitssysteme. Obwohl die Bedeutung von Screenings undwirksamen vorbeugende Maßnahmen bekannt sind, kommen sie im Spitalsalltag kaumzum Einsatz. Eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Umsetzung könnte dasPflegepersonal spielen, weshalb Dirnberger vor allem dessen Perspektiven undMöglichkeiten untersucht. Sylvia Dirnbergers Betreuerin, MCI-Dozentin IrynaRombak, betont: "Auf Basis ihrer sehr umfassenden Analyse konnte Frau Dirnbergereinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems leisten!"MCI-Professor Siegfried Walch, Leiter des Departments Nonprofit-, Sozial- &Gesundheitswesen, freut sich für seine Absolventin und sieht die erfolgreicheAufbauarbeit des MCI und seines Departments bestätigt: "Ich gratuliere FrauDirnberger, die sich in ihrer Arbeit eines wichtigen Themas in derGesundheitsvorsorge annimmt, und dies noch dazu auf ausgezeichnetem akademischenNiveau. Gleichzeitig gratuliere ich dem gesamten Team unseres Departments, dasin jahrelanger Aufbauarbeit dazu beigetragen hat, überaus erfolgreiche undinternational bestens vernetzte Studiengänge im Bereich Sozial- undGesundheitswesens aufzubauen."Weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/mci.edu11)Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell