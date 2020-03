Erneut Bauernproteste in mehreren deutschen Städten

HAMBURG/DESSAU-ROSSLAU/MAINZ (dpa-AFX) - Mit Hunderten Traktoren haben Landwirte in mehreren deutschen Städten erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und neue Umweltauflagen protestiert.



In Hamburg demonstrierten nach Veranstalterangaben am Donnerstag mehr als 1000 Bauern für mehr Wertschätzung und faire Lebensmittelpreise, rund 700 Trecker beteiligten sich an einer Sternfahrt. Vor dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau versammelten sich laut Polizei 500 Menschen mit 300 Traktoren, die Veranstalter sprachen von 1500 Teilnehmern und mehr als 500 Traktoren. Aktionen gab es etwa auch in Dresden und Mainz.

Zu den erneuten Kundgebungen hatte die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen, zu der sich bundesweit Bauern zusammengetan haben. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Die EU-Kommission hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte verklagt und 2018 beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Recht bekommen. Bereits seit Monaten demonstrieren Landwirte auch gegen neue Auflagen zum Insektenschutz und fordern mehr Mitsprache. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bei einem "Agrargipfel" zugesichert, die Branche bei weiteren Vorgaben zum Natur- und Klimaschutz einzubeziehen./akp/mjm/DP/jha