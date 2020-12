Erneuerbare decken ein Fünftel des EU-Energiebedarfs

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Erneuerbare Energien haben 2019 rund ein Fünftel des gesamten Endverbrauchs in der Europäischen Union gedeckt.



Genau waren es 19,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Damit hatte die EU ihr 20-Prozent-Ziel für 2020 praktisch erreicht.

Deutschland lag nach diesen Zahlen mit rund 17,4 Prozent etwas unter dem Durchschnitt. Spitzenreiter war Schweden, das 56,4 Prozent der gesamten Energie aus erneuerbaren Quellen bezog. Finnland lag bei 43,1 Prozent, Lettland bei 41,0 Prozent. Die geringsten Anteile hatten Luxemburg mit 7,0 Prozent, Malta mit 8,5 Prozent und die Niederlande mit 8,8 Prozent./vsr/DP/fba