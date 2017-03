Erneuerbare Energien: Durch Trump sind die Subventionen in Gefahr!

Liebe Leser,

das Geschäft mit erneuerbaren Energien ist ein Milliardenmarkt. Die Diskussion um den Klimawandel ist fest in unserem politischen Alltag verankert und hat eine ganze Industrie geboren. Doch gerade jetzt, als endlich bilaterale Abkommen beschlossen wurden, kommt ein neuer US-Präsident an die Macht, der dem ganzen etwas kritischer gegenüber eingestellt ist. Donald Trump ist ein bekennender Klimawandelskeptiker. Plötzlich sind alle Subventionen in Gefahr. Das könnte erhebliche Folgen haben.

Auch unsere Unternehmen sind betroffen

In der Elektronikbranche sind davon ABB, General Electric und Honeywell International betroffen. ABB hat viel investiert, um im Markt für erneuerbare Energien vorne mitzuspielen. Auf Drängen der Aktionäre wird jetzt aber sogar öffentlich über einen Ausstieg aus dem Energiegeschäft nachgedacht. Ein schwedischer Großaktionär geht dabei noch weiter und fordert eine vollständige Abspaltung des Energiegeschäfts. Bei GE sieht es nicht anders aus.

Der Konzern möchte mehrere Geschäftsbereiche verkaufen, vor allem aber das Wassergeschäft und seine Antriebstechniken zur Stromerzeugung (Industrial-Solution-Sparte). Bei Honeywell setzt man dagegen auf eine umfassende Umstrukturierung. Die Nachfragestruktur hat sich gerade im Geschäft mit erneuerbaren Energien drastisch verändert. Während aus Europa weiterhin Großaufträge reinkommen, sieht es auf dem Heimatmarkt schlechter aus. Daher möchte sich der Konzern zukünftig stärker auf das Internet der Dinge konzentrieren.

Seit 2009 ununterbrochen ein Top-Wert

Neben dem organischen Wachstum, ist für unseren Dauer-5-Sterne-Wert ist Isra Vision auch das externe Wachstum durch Akquisitionen von geeigneten Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie. Der Erfolg ist messbar. In den vergangenen 15 Jahren ist Isra bei einer jährlich durchschnittlichen Umsatzsteigerung von über 14% profitabel gewachsen. Der Nettogewinn stieg überproportional um knapp 18% jährlich.

Für den langfristigen Investor hat sich das Engagement seit unserer Hochstufung auf 5 Sterne richtig bezahlt gemacht.

Panasonic setzt auf die Automobilbranche

Um dem Preiskampf bei den Bauteilen für Smartphones, PCs und anderer Konsumelektronik zu entgehen, hat Panasonic den Konzern neu ausgerichtet. Ein Investitionsschwerpunkt wird in Zukunft die Automobilbranche sein. Gemeinsam mit dem amerikanischen E-Autobauer Tesla will der Konzern die Elektromobilität neu erfinden. Ob sich die Zusammenarbeit auszahlt wird davon abhängen, ob Tesla mit dem Model 3 tatsächlich der Einstieg in den Massenmarkt für Autos gelingt. Künftig werden die beiden Unternehmen auch bei der Produktion von Solarzellen kooperieren.

Tesla hat jüngst SolarCity übernommen und will seine Fahrzeuge mit Ökostrom speisen. Panasonic investiert umgerechnet 245 Mio. € in Teslas Solarfabrik, deren Modulproduktion bis 2019 auf ein Gigawatt hochgefahren werden soll. Panasonic geht mit der Bindung an Tesla ein hohes Risiko ein, das aber auch hohe Gewinnchancen mit sich bringt.

