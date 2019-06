Erneuerbare Energien 2018 erstmals auf Platz 1 bei Beheizung neuer Wohngebäude

Wiesbaden (ots) - Heizungswärme kommt bei zwei Dritteln derWohnungsneubauten primär aus erneuerbaren Energien - Bedeutung vonGas nimmt ab66,6 % der im Jahr 2018 neu errichteten Wohngebäude werden miterneuerbaren Energien beheizt. In fast der Hälfte (47,2 %) derinsgesamt 107 200 neuen Wohngebäude waren erneuerbare Energien dieprimäre, also die überwiegend eingesetzte Energiequelle. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, haben dieerneuerbaren Energien damit erstmals Gas von Platz 1 bei den primärenEnergiequellen für das Heizen verdrängt. Gas wurde 2018 nur noch in43,0 % der Wohnungsneubauten als primäre Energiequelle eingesetzt.2017 hatte der Anteil von Gas noch 47,4 % betragen, gefolgt von denerneuerbaren Energien mit 43,3 %. Die übrigen Energiequellen (unteranderem Fernwärme, Öl und Strom) erreichten 2018 zusammen 9,8 %(2017: 9,3 %).Werden Wohnungsneubauten primär mit erneuerbaren Energien beheizt,so geschieht dies vor allem mit Umweltthermieanlagen (71,1 %), dieWärme aus der Luft oder dem Wasser entziehen, oder Geothermieanlagen(16,1 %), die Wärme im Erdinnern nutzen.Wird in neuen Wohngebäuden eine sekundäre Energiequelleeingesetzt, werden bevorzugt die erneuerbaren EnergieträgerSolarthermie (15,1 %) und Holz (14,7 %) genutzt.Zu den erneuerbaren Energien zählen Geothermie, Umweltthermie,Solarthermie, Holz, Biogas/Biomethan sowie sonstige Biomasse. Zu denkonventionellen Energien zählen Öl, Gas und Strom. Fernwärme stellteine weitere Energiequelle dar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Baufertigstellungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 42,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell