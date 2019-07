Ernährungsumstellung Schritt für Schritt angehen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wollen Familien sich gesünder ernähren, sollten sie es langsamangehen. "Wer von heute auf morgen die Ernährung komplett auf denKopf stellen will, wird scheitern. An sich selbst und am Widerstandder Kinder", sagt Sandra Kalter, Diätassistentin aus Nordhorn, imApothekenmagazin "Baby und Familie". Ungünstige Essgewohnheitenabzugewöhnen brauche viel Zeit und Geduld. "Starten Sie mit nur einerSache. Ist die Neuerung etabliert, kann eine zweite folgen." DieExpertin rät, bei den Getränken anzufangen. Darin enthaltene Kaloriengelten als die gefährlichsten Dickmacher. Gab es bisher Saft oderLimo, verdünnen Eltern diese über einen Zeitraum von zwei bis dreiWochen allmählich. In Säften und Limonaden stecken viel Zucker undviele Kalorien. Mit der Umstellung auf mehr Wasser und ungesüßten Teesei bereits sehr viel gewonnen, betont Kalter.Im neuen "Baby und Familie"-Heft finden Eltern weitere Ratschläge,wie es mit gesundem Essen im Familienalltag klappt - sowie fünfAktivtipps, damit sich die ganze Familie mehr bewegt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 7/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell