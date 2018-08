Ernährungsratgeber für Menschen mit künstlichem Darmausgang als E-Book (FOTO)

Melsungen (ots) -Der bei Patienten und in Fachkreisen geschätzte Ratgeber "Stomaund Ernährung" ist jetzt günstig als E-Book erhältlich. Das Buchrichtet sich an Menschen mit künstlichem Darmausgang und ihreAngehörigen. Zu bestellen ist der Ratgeber für 4,99 Euro über Amazonunter folgendem Link: https://www.amazon.de/dp/B07FNSXP16/Die Autoren, Anästhesist und Intensivmediziner Privatdozent Dr.Michael Adolph, Chirurg Prof. Dr. Marc E. Martignoni und SternekochAlfons Schuhbeck, sprechen in diesem Ratgeber über Ernährung, diespeziell auf die Bedürfnisse von Stomaträgern abgestimmt ist. DerRatgeber nimmt den Leser mit auf eine Körperreise, erklärt, was beimVerdauen von Nahrung passiert, liefert eine kleine Nährstoffkunde undgibt Tipps bei Blähungen, Verstopfung und gut bzw. schwerverdaulichen Lebensmitteln. Besondere Rezepte von Starkoch AlfonsSchuhbeck aus München machen den Ratgeber zu einem täglichenBegleiter in der Küche eines Menschen mit künstlichem Darmausgang.Das E-Book ist für Smartphones & Tablets über die Android & iOSKindle-App sowie für alle gängigen Kindle E-Reader + Fire Tabletsverfügbar.Pressekontakt:Andrea ThöneB. Braun Melsungen AGTel: +49 5661 71-3541Mobil: +49 151 64965264E-Mail: andrea.thoene@bbraun.comOriginal-Content von: B. Braun Melsungen AG, übermittelt durch news aktuell