Ernährungsministerin Klöckner will sich für Reduzierung von Salz, Fett und Zucker in Fertiglebensmitteln einsetzen / Interview mit dem 'Markenartikel'

Hamburg (ots) - Die Bundesministerin für Ernährung undLandwirtschaft, Julia Klöckner, ist derzeit mit derLebensmittelwirtschaft im Gespräch, um eine Reduzierung des "Salz-,Fett- und Zuckergehalts" in Fertiglebensmitteln zu erreichen. Daserklärte die CDU-Politikerin in einem Interview mit dem HamburgerMagazin 'Markenartikel' (Juni-Ausgabe) aus dem New Business Verlag.Zugleich forderte Klöckner realistischere Angaben über diePortionsgröße auf den Verpackungen. "Die sind oft viel zu klein undentsprechen damit nicht dem, was im Alltag als eine Portion auf demTeller landet", sagte Klöckner.Die Ministerin sprach sich gegenüber dem 'Markenartikel' dafüraus, die Ernährungskompetenz der Verbraucher zu stärken, "am bestenschon in Kindergarten und Schule".Pressekontakt:markenartikel - Das Magazin für MarkenführungVanessa GöbelTelefon: +49 (40) 60 90 09-35goebel@markenartikel-magazin.deOriginal-Content von: markenartikel - Das Magazin für Markenführung, übermittelt durch news aktuell