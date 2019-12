Ernährungsindustrie: Challenge accepted - wir sind Teil des Wandels

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Vorstellung des Fahrplans für den "GreenDeal" der EU-Kommission in Brüssel erklärt Stefanie Sabet, Geschäftsführerin derBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE) und Leiterin desBüro Brüssel:"Mit großer Spannung erwarten wir nach der Vorstellung des Fahrplans nun dieUmsetzung des 'Green Deal' im Bereich der nachhaltigen Lebensmittelproduktionmit der 'Farm to Fork-Strategie' im kommenden Jahr. Schon heute können diedeutschen Lebensmittelhersteller der EU-Kommission zurufen: 'Challenge accepted,wir sind Teil des Wandels!' Denn: Schon längst hat sich die Branche auf den Wegzu mehr Nachhaltigkeit gemacht und sieht sich als Pionier für Nachhaltigkeit,wie von Frau von der Leyen gefordert. Aus diesem Grund begrüßen wir dieZielsetzung des Green Deal.Insbesondere das Engagement der Kommission für einen fairen Übergang ist für unsals klein und mittelständisch geprägte Branche ein elementarer Baustein desErfolgs einer solchen Strategie. Die Potenziale von Forschung und Entwicklungmüssen voll ausgeschöpft werden. Wir bauen sehr darauf, dass die Mobilisierungdes 'Fonds für einen fairen Übergang' in Höhe von 100 Milliarden Euro gelingtund die Mittel auch bei den Unternehmen ankommen.Fairness muss darüber hinaus auch Ehrlichkeit bedeuten. Zielkonflikte müssenklar benannt und gelöst werden. Wir haben nichts gewonnen, wenn wirPlastikverpackungen verdammen und so mehr Lebensmittelverluste produzieren. Hiermüssen wir kluge Lösungen finden.Außerdem müssen wir uns im nun anstehenden Prozess immer wieder vor Augenführen, dass Nachhaltigkeit nur in der Balance zwischen Ökologie, Ökonomie undsozialen Aspekten funktioniert. Ein Schwerpunkt allein auf ökologischen Aspektenführt nicht zum Erfolg. Ich warne an dieser Stelle auch vor Regulierungswut undVerbotspolitik. Maßnahmen müssen verhältnismäßig und nachvollziehbar sein. Auchdie entstehenden Mehrkosten müssen entsprechend des tatsächlichenUmweltfußabdrucks ins Verhältnis zum Nutzen gesetzt werden.Ein klares Bekenntnis zu Markt und Wettbewerb sowie freiem Handel als Basis fürden Green Deal ist dringend notwendig. Nur diese Mischung macht unsinternational zum Vorreiter."Pressekontakt:Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)Monika LarchTel. 030 200786-167E-mail: mlarch@bve-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18130/4465163OTS: BVE Bundesvereinig. ErnährungsindustrieOriginal-Content von: BVE Bundesvereinig. Ernährungsindustrie, übermittelt durch news aktuell