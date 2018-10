Ernährungsbildung gemeinsam nachhaltig verankern: Vernetzungstreffen von Sarah Wiener Stiftung und BARMER bringt über 100 Akteure der Kindertagesbetreuung zusammen (FOTO)

Berlin (ots) -Mit frischen Zutaten und viel Spaß leckere Gerichte selber kochenund sich ausgewogen ernähren - das sollen Kita-Kinder undGrundschüler im Rahmen der Initiative Ich kann kochen! von ihrenErziehern, Lehrern und Betreuern lernen. Wie die Kleinen überpädagogische Angebote in Kitas Zugang zu praktischerErnährungsbildung bekommen können, darüber informieren sich heute inBerlin über 100 Vertreter insbesondere von Trägern und Kommunen aufEinladung der BARMER und der gemeinnützigen Sarah Wiener Stiftung beieinem Informations- und Vernetzungstreffen.Die Veranstaltung, an der unter anderem Vertreter großerWohlfahrtsverbände wie der AWO, der Caritas, der Diakonie und desParitätischen teilnehmen, bringt Fachexperten und Multiplikatoren ausder Kindertagesbetreuung mit Akteuren der praktischenErnährungsbildung zusammen. "Deutschlandweit besuchen über 3,1Millionen Kinder jeden Tag eine Kita oder Kindertagespflege. UnserZiel ist es, gemeinsam mit den Einrichtungen die Themen Gesundheitund Ernährung unmittelbar im Kita-Alltag zu verankern", erläutertProf. Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER, denHintergrund des Treffens. "Über Angebote wie Ich kann kochen!investieren wir seit mehreren Jahren in die Qualität der Betreuungund machen die Kita zu einem Ort der Prävention ernährungsbedingterKrankheiten, an dem wir alle Kinder, besonders auch die sozialschwächer gestellten, erreichen können."Köchin und Stiftungsgründerin Sarah Wiener betont: "Dass Kinderwissen, woher die Milch in ihrem Glas kommt oder welche Zutaten inden geliebten Pommes mit Ketchup stecken, ist heute nichtselbstverständlich. Darum ist es so wichtig, dass sie in derBetreuung nicht nur etwas Schmackhaftes zu essen bekommen, sondernauch lernen: Was steckt da drin? Schmeckt mir das? Kann ich dasselbst auch kochen? Ich freue mich, dass heute so viele entscheidendeAkteure aus den Kommunen, von Trägern und Verbänden zusammengekommensind, damit dieses Wissen ganz praktisch für die Kinder erlebbarwird."Wie hoch der Bedarf und das Interesse an Angeboten zum pädagogischenKochen mit Kindern ist, zeigt auch der Erfolg von Ich kann kochen!:Bereits über 10.000 Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Grundschulen,Horten und anderen Bildungseinrichtungen haben sich seit Start derInitiative im Jahr 2016 zu sogenannten Genussbotschaftern ausbildenlassen und gelernt, wie sie Kinder an Kochtopf und Schneidebrett fürfrische Lebensmittel und ausgewogene Ernährung begeistern. Durch mehrals 1.000 kostenfreie eintägige Fortbildungen im gesamtenBundesgebiet konnte die Initiative so schon über 5.000 Einrichtungenerreichen.Beim Informations- und Vernetzungstreffen im Berliner Hauptsitzder BARMER soll nun der Weg geebnet werden, um praktischeErnährungsbildung durch die enge Zusammenarbeit mit Trägern undKommunen fest in deren Einrichtungsangebot zu verankern. InPraxisworkshops mit Experten aus den Bereichen Ernährung, Bildung undPrävention sowie Vorträgen werden unterschiedliche Aspekte derErnährungsbildung im Kita-Kontext beleuchtet und Umsetzungsstrategiendiskutiert. Ziel von Ich kann kochen! ist es, in den nächsten Jahrenmehr als eine Million Mädchen und Jungen zwischen drei und zehnJahren zu erreichen und bundesweit zehn Prozent aller Kitas undGrundschulen für die Umsetzung von Ich kann kochen! zu begeistern.FOTOS von der Veranstaltung zur rechtefreien redaktionellen Nutzungsowie weitere Informationen stehen zum Download bereit unterwww.ichkannkochen.deÜber die Initiative Ich kann kochen!Die Sarah Wiener Stiftung und die Krankenkasse BARMER haben essich zur Aufgabe gemacht, Kinder frühestmöglich für eine vielseitigeErnährung zu begeistern. Ich kann kochen! vermittelt Kin-dernpraxisnah und alltagstauglich wie viel Spaß es macht, sich selbsteine frische Mahlzeit zuzubereiten. Die Initiative fördert Wissenüber ausgewogene Ernährung und hilft ernährungsbedingten Krankheitenvorzubeugen. In den kommenden Jahren will Ich kann kochen! bundesweitmehr als eine Million Kinder erreichen. Es ist damit die größtebundesweite Initiative für praktische Ernährungsbildung von Kita- undGrundschulkindern. Ich kann kochen! ist Projektpartner von IN FORM,dem Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung für gesunde Ernährungund mehr Bewegung in Deutschland.Pressekontakt:Athanasios Drougias Maria SmentekLeiter Unternehmenskommunikation PressereferentinBARMER Sarah Wiener StiftungTelefon: 0800 333004 99-1421 Mobil: 0151 2320 3680KontaktSarah Wiener Stiftung, Wöhlertstraße 12-13, 10115 Berlin030 70 71 80 262presse@sw-stiftung.dewww.sarah-wiener-stiftung.dewww.ichkannkochen.deOriginal-Content von: Sarah Wiener Stiftung, übermittelt durch news aktuell