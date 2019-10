Berlin (ots) - Der 2012 verfasste erste "Australische Report" zurWirkung der Homöopathie wurde lange Zeit unter Verschluss gehaltenund gelangte erst vor kurzem, Ende August 2019, durch Druck einesinternationalen Konsortiums von Wissenschaftlern, Patientenverbändenund Ärztevereinigungen und einem Ombudsmann Verfahren an dieÖffentlichkeit. Wie erwartet zeigt dieser Bericht ein weitpositiveres Bild zur Wirkung der Homöopathie als der 2015veröffentlichte zweite "Australische Report":"There is encouraging evidence for the effectiveness ofhomeopathy" bei Fibromyalgie, Mittelohrentzündung, postoperativemDarmverschluss, Atemwegsinfektionen und Nebenwirkungen vonKrebstherapien.Warum dieses eher positive Resultat zur Homöopathie aktiv unterVerschluss gehalten wurde, und warum ein zweiter "AustralischerReport" folgte, der 2015 veröffentlicht wurde, ist auswissenschaftlichen Gründen nicht nachvollziehbar. Der zweite Berichtschlug international hohe Wellen, führte weltweit zu negativenSchlagzeilen und hat der Homöopathie maßgeblich geschadet. Er istwissenschaftlich umstritten, zum Beispiel weil 171 von 176 Studienfür unzuverlässig erklärt wurden, weil sie weniger als 150Studienteilnehmer hatten. Dieses Kriterium für die Beurteilung derStudienqualität war völlig willkürlich und entsprach keinemanerkannten wissenschaftlichen Prozedere. Für die abschliessendeBeurteilung der Homöopathie hat man schliesslich lediglich fünfStudien untersucht. Ende August 2019 korrigierte sogar NHMRC ChiefExecutive Prof Anne Kelso's offiziell in Bezug auf den zweitenBericht: "Contrary to some claims, the review did not conclude thathomeopathy was ineffective".Reputation der Homöopathie nachdrücklich geschädigtDa die Empfehlungen des Dachverbandes der europäischen Akademiender Wissenschaften (EASAC) auf dem umstrittenen zweiten Bericht ausAustralien basieren, führte dies ungerechtfertigterweise zu negativenAuswirkungen in der öffentlichen Wahrnehmung der Homöopathie auch inEuropa. Unter anderem wurde eine Empfehlung gegen Homöopathie in derHuman- sowie Veterinärmedizin abgegeben."Der Australische Report ist nichts anderes als die Widerlegungder vielzitierten Aussage der Homöopathie-Kritiker, dass dieUnwirksamkeit der Homöopathie wissenschaftlich belegt sei. Der Reportgibt wichtige wissenschaftliche Belege, dass eher das Gegenteil derFall ist. Damit müssen viele wissenschaftliche Papiere (bspw. EASAC),die auf den falschen Ergebnissen des zweiten Reports beruhen, neugeschrieben werden. Der Report ist einmal mehr ein Beispiel dafür,dass Wissenschaft mit wirtschaftlichen und politischen Interessenvermengt wird", kommentiert Michaela Geiger, 1. Vorsitzende,Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V.(DZVhÄ).Wirksamkeit der Homöopathie nachgewiesen - mehr ForschunggefordertViele weitere wissenschaftlich valide Studien belegen dieWirksamkeit der Homöopathie. Zusammen mit den positiven Erfahrungenvon Tausenden von Ärztinnen und Ärzten und Millionen von Patientinnenund Patienten weltweit ergeben sich daraus nach dem Evidenzbegriffvon David Sackett starke Argumente für die Homöopathie. AlsEvidenz-basierte Medizin greift die Homöopathie in der medizinischenVersorgung individueller Patientinnen und Patienten auf diegegenwärtig jeweils beste, externe Evidenz zu. Die Entscheidungenhomöopathischer Ärztinnen und Ärzte beruhen dabei stets auf dreiSäulen: dem aktuellen Stand der klinischen Forschung, derindividuellen klinischen Erfahrung der Ärztin bzw. des Arztes sowieauf den Werten und Wünschen der Patientinnen und Patienten."Wir fordern mehr Forschung. Wir fordern mehr Forschung überTherapien und Arzneimittel der integrativen Medizin an deutschenHochschulen und eine Anerkennung der Homöopathie in der medizinischenGrundversorgung und die Förderung von Homöopathie nach dem SchweizerModell - also die Finanzierung über das GKV-System", schließtMichaela Geiger, 1. Vorsitzende, Deutscher Zentralvereinhomöopathischer Ärzte e.V.(DZVhÄ).Weitere Informationen zum Geschehen in Australien findet manunter: www.HRI-research.orgPressekontakt:Björn Bendig, DZVhÄ-Pressesprecherbjoern.bendig@dzvhae.dewww.dzvhae.deOriginal-Content von: Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ), übermittelt durch news aktuell