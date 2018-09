Salzburg (ots) - Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft fürWirtschaftskriminalität in Frankfurt am Main ermittelt gegen denVerleger der "Rhein-Zeitung" (Koblenz), Walterpeter Twer, wegen desVerdachts auf Betrug. Das berichtet "Kress Pro" in seiner neuestenAusgabe.Die Behörde geht gegen den 69-jährigen und drei seiner Mitstreitervor, weil er angeblich den Erfinder und Geschäftspartner DieterKarlstedt (60) um dessen millionenschwere Patente habe bringenwollen. Karlstedt hatte Twer anzeigt, woraufhin dieStaatsanwaltschaft in Frankfurt Ermittlungen aufgenommen hatte.Verleger Twer wiederum hat den Erfinder im Gegenzug ebenfalls wegenBetrugs angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt ausdiesem Grund gegen Karlstedt.Millionenschwere PatenteIm Zentrum des skurrilen Falls stehen die Patente für sogenannteSockelheizleisten. Die Heizungsrohre werden bei dieser Technikentlang von Sockelleisten verlegt. Nach einem Expertengutachten derSchweizer InvenComm GmbH, einer Gesellschaft für Erfindungs- undPatentwertung, aus dem Jahr 2016, ist die Verwertung des Patentsallein in Europa bis zu 676 Millionen Euro wert, weltweit sogar rund1,6 Milliarden Euro, sofern das Produkt mittels Vertrieb undMarketing optimal im Markt platziert wird.Zu diesem Zweck hatten der Verleger Twer und der ErfinderKarlstedt gemeinsam 2014 die Firma HeiDeTech GmbH gegründet. Twer warin die Firma eingestiegen und hatte sich sein 155.000 Euro-Darlehenmit einer Grundschuld auf das Haus des Erfinders absichern lassen.Der Streit zwischen den beiden Partnern entflammte sich an der Frage,ob und wie Karlstedt seine Erfindung der HeiDeTech überlassen hat: obdie millionenschweren Patente an die HeiDeTech übertragen werdensollten, wie Twer meint oder nur zur Nutzung und zur Gebühr wie esdie Auffassung von Karlstedt ist. Nachdem Twer die Mehrheit an derHeiDeTech übernommen hatte und Karlstedt als Geschäftsführerentlassen worden war, verlangte Twer sein Darlehen zurück. Der schweran Parkinson erkrankte Karlstedt steht heute nahezu mittellos da.Zudem droht ihm und seiner Familie die Zwangsversteigerung. Sowohldie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Koblenz gegen Karlstedt,als auch gegen Twer in Frankfurt laufen derzeit noch. Die Behörde inFrankfurt ermittelt zudem gegen drei weitere Beschuldigte aus demUmfeld Twers, darunter einen Anwalt und einen Assistenten, wegengemeinschaftlichen Betrugs, Prozessbetrugs, Urkundenfälschung undNötigung.Karlstedt blickt den juristischen Auseinandersetzungenzuversichtlich entgegen. Twer wollte zu den Fragen von "kress pro"keine Stellung nehmen.Der Link zum ePaper:https://www.newsroom.de/shop/detail/index/sArticle/1626Bestellungen des Printhefts an:vertrieb@oberauer.comPressekontakt:Kress ProChefredakteurMarkus WiegandTelefon: 07742 9754 019Mobil: 01520 2192 038Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell