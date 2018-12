Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bestätigen, dass Ärzteblatt-Artikel Methadon zu Unrecht als Ursache für den Tod einer Krebspatientin dargestellt hat

Ulm (ots) - Für unseren Mandanten, Herrn Prof. Dr. Erich Miltner,Ärztlicher Direktor des Instituts für Rechtsmedizin imUniversitätsklinikum Ulm, teilen wir das Folgende mit:Seit die Institutsmitarbeiterin Frau Dr. Claudia Friesen im Jahr2013 ihre Forschungsergebnisse veröffentlichte, nach welchen Methadonzur Unterstützung und Verstärkung in der konventionellenChemotherapie eingesetzt werden und eine bessere Bekämpfung vonKrebserkrankungen ermöglichen könnte, ist dieses Thema im Fokus deröffentlichen Diskussion. Die Ergebnisse sind vielversprechend, dochnoch immer mangelt es an den nötigen klinischen Studien. Hierzu wurdejüngst eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet, die vonmehr als 53.000 Personen unterstützt wurde und deren Ergebnis es war,dass die Bundesregierung erklärte, der Förderung klinischer Studienzum Einsatz von Methadon in der Krebstherapie offengegenüberzustehen.Noch immer gibt es jedoch einige Mediziner, die den Einsatz vonMethadon strikt ablehnen, noch bevor dessen Potenzial überhauptabschließend wissenschaftlich untersucht wurde. Hierfür werdenmitunter fragwürdige Begründungen gegeben, manchmal werden gar Ängstebei Patienten und Angehörigen geschürt. So erschien im August 2017ein von insgesamt sechs Ärzten verfasster Artikel im DeutschenÄrzteblatt (Jg. 114, Heft 33-34, Seite A1530 ff.) unter dem Titel"Methadon in der Onkologie - Strohhalmfunktion ohne Evidenz", inwelchem Fälle von mit Methadon behandelten Patienten geschildertwurden, die angeblich einen "lebensbedrohlichen und tödlichenVerlauf" gehabt hätten. So sei in einem Fall eine Patientin aufgrundder Behandlung mit dem Medikament "L-Polamidon" (enthält denWirkstoff L-Methadon) angeblich verstorben. Dieser Artikel fand großeBeachtung in Medizinerkreisen, wurde regelmäßig bei Vorträgen überMethadon erwähnt und einige Ärzte verweigerten wegen der möglichenTodesgefahr ihren Patienten die Verordnung von Methadon.Bei einer Überprüfung des Ärzteblatt-Artikels musste unser Mandantindes feststellen, dass dieser einige Unstimmigkeiten enthielt undnach den darin enthaltenen Angaben vielmehr eineMedikamentenüberdosierung als Todesursache nahelag. Unsere Kanzleistellte daher im Auftrag von Prof. Dr. Miltner am 24. November 2017Strafanzeige gegen Unbekannt, um die tatsächliche Todesursacheuntersuchen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft Limburg leitete daraufein Ermittlungsverfahren ein (Az. 2 Js 56171/17), das sich gegen denseinerzeit behandelnden Schmerztherapeuten richtete und im Rahmendessen ein Zeuge vernommen und ein forensisch-toxikologischesGutachten sowie ein weiteres Gutachten erstellt wurden. Vor wenigenTagen wurden wir von der Staatsanwaltschaft Limburg informiert, dassdas Verfahren aufgrund mangelnden Tatverdachts eingestellt wurde.Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft lag tatsächlich einesog. Mischintoxikation vor, da die Patientin parallel ein anderesSchmerzmittel einnahm, ohne dies mit ihrem Therapeuten besprochen zuhaben. Darüber hinaus wurde die entstandene Vergiftung offenbar imKlinikum Wetzlar falsch behandelt. In Betracht kämen auch weitereTodesursachen wie eine Lungenembolie, eine Aspiration bzw. dieVerabreichung von Oxycodon (Targin), ein anderes opioidesSchmerzmittel, durch das Klinikum.Festzuhalten ist somit, dass die im Ärzteblatt-Artikel enthalteneBehauptung, der Einsatz von Methadon hätte in einem Fall zum Todeeiner Patientin geführt, nach den Ermittlungen der StaatsanwaltschaftLimburg falsch ist. Die Patientin ist gerade nicht an einertherapeutischen Dosis Methadon gestorben. Dies hätten auch dieVerfasser des Artikels entsprechend überprüfen lassen können (undmüssen), bevor sie eine derartige Behauptung aufstellen.Pressekontakt:Sozietät PoppeRA Stephan MathéRübekamp 14-1625421 Pinneberg04101-5600Email: presse@kanzlei-poppe.euOriginal-Content von: Sozietät Poppe, übermittelt durch news aktuell