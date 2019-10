Hamburg (ots) - Eine Tote im deutsch-nationalen Milieu stellt die ErmittlerinnenCharlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) voreine äußerst heikle und gefährliche Aufgabe. Mit dem "Tatort: National feminin"inszeniert Regisseurin Franziska Buch bereits ihren zweiten Krimi mit den beidenKommissarinnen. Die Dreharbeiten in Göttingen und Hamburg sind bis zum 25.Oktober angesetzt. Florian Oeller schrieb die Vorlage nach einer Idee vonDaniela Baumgärtl. Er verfasste u. a. auch mehrere Drehbücher für den Rostocker"Polizeiruf 110" des NDR und den NDR "Tatort" mit Thorsten Falke (Wotan WilkeMöhring). Das Erste zeigt den "Tatort: National feminin" voraussichtlich in derersten Jahreshälfte 2020.Zur Handlung: Im Göttinger Stadtwald wird die Leiche einer jungen Fraugefunden. Die Identität der Toten setzt das Team um Charlotte Lindholmund Anaïs Schmitz unter großen Druck: Marie Jäger (Emilia Schüle), einekluge und attraktive Jura-Studentin, war mit ihrem erfolgreichen Blog"National feminin" ein Star der jungen, rechten Szene und Aushängeschildder "Jungen Bewegung". In den sozialen Netzwerken beginnt eineunkontrollierbare Stimmungsmache gegen die Polizei, gegen den Staat,gegen die Demokratie. Wurde Marie von einem unbekannten Stalker getötet,war es eine politisch motivierte Tat - oder hat der Mord doch etwas mitihrem engsten Freundeskreis zu tun?Zu den weiteren Darstellerinnen und Darsteller gehören Daniel Donskoy(Nick Schmitz), Oskar Netzel (David Lindholm), Luc Feit (Gerd Liebig),Jonas Minthe (Leon Ciaballa), Roland Wolf (Jochen Kunkel), Jenny Schily(Sophie Behrens), Heike Trinker (Eva Heideck), Samuel Schneider (FelixRaue), Stephanie Amarell (Pauline Gebhardt) und Leonard Proxauf (SvenUlbrich).Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm), Kamera: Bella Halben,Produktionsleitung: Christian Krohn. Die Redaktion haben ChristianGranderath und Patrick Poch.Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie in Kürze unterwww.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell