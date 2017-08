Ermittlungen bei Bundeswehr-Eliteeinheit: Schweinskopfwerfen und Hitlergrüße

Hamburg (ots) - Die Bundeswehr hat Ermittlungen bei ihrerEliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) wegen bizarrer Spiele undangeblicher rechtsradikaler Vorfälle bei einer Feier aufgenommen. Beider Abschiedsfeier für einen Kompaniechef des KSK am 27. April 2017sollen nach Recherchen von "Y-Kollektiv", dem jungen Reportageformatvon funk, Radio Bremen und dem NDR-Magazin "Panorama" unter anderemein Schweinskopfwerfen veranstaltet worden sein, außerdem sollenmehrere Soldaten den Hitlergruß gezeigt sowie Rechtsrock gehörthaben. Die Bundeswehr hat aufgrund der Ermittlungen inzwischen diebizarren Vorfälle wie das Schweinskopfwerfen bestätigt, während siedie rechtsradikalen Vorfälle bisher nicht bestätigt, aber weiterermittelt.Ausgangspunkt der Recherchen waren die Angaben einer Augenzeugin.Sie schildert, dass sie von einem befreundeten Soldaten zu derAbschiedsfeier auf einer Schießanlage in der Nähe von Stuttgart als"Hauptpreis" für den Kompaniechef eingeladen wurde. "Hauptpreis"meint in diesem Fall Sex. Die Frau war damit einverstanden, solltekein Geld dafür bekommen. Einige ihrer Angaben kann die Augenzeuginmit diversen WhatsApp-Nachrichten, Flugtickets etc. belegen. DieseNachrichten belegen etwa die Planung der Veranstaltung durchKSK-Soldaten. "Jetzt haben wir uns überlegt, was können wir für denChef machen. Er muss einen Parcours ablaufen. Am Ende bist du dannsein Preis. Dann darf er dich mit ins Zelt nehmen und ordentlich andir austoben. Glaub mir, das wird genau dein Ding", teilte ihr einKSK-Soldat mit.Dieser Parcours sah laut der Bundeswehr, die auf Nachfrage von"Y-Kollektiv", dem jungen Reportageformat von funk, Radio Bremen undvon dem NDR-Magazin "Panorama" anwesende Soldaten vernommen hat, wiefolgt aus: "Dieser Parcours stand unter dem Motto'römisch-mittelalterliche Spiele'. Einige Soldaten trugen deswegenÜberhänge, die zu dieser Zeit passen sollten. Zu den Aufgaben zähltenBogenschießen, das Zerteilen von Melonen und Ananas mit einemSchwert, das Zerteilen eines Holzstammes mit einer Axt, das Werfenvon Schweineköpfen und das Überwinden einer Hinderniswand."Der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestags, Reinhold Robbe(SPD), sieht bereits hierin eine zu ahndende Beschädigung desAnsehens der Bundeswehr : "Was diese Ekel-Rituale angeht, auch diehaben in der Bundeswehr nichts zu suchen, und ganz egal, ob derStaatsanwalt hier einen Ansatz für eine strafrechtliche Verfolgungfindet, es geht schlichtweg nicht, und deswegen muss hier auch hartdurchgegriffen werden."Bisher nicht bestätigt sind weitere Aussagen der Augenzeugin. Amspäteren Abend sei ein Song der Band "Sturmwehr" gespielt worden."Sturmwehr ist in der rechtsextremen Szene sehr gut vernetzt, daszeigt sich auch daran, dass sie unter anderem bei den Pressefestender Deutschen Stimme, das heißt bei der NPD-Zeitung, aufgetretensind", sagt der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent vom Institutfür Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.Die Schilderungen der Augenzeugin gehen aber noch weiter: "ZumRefrain wurde mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Das lief ganzeuphorisch ab. Der Text war ja bekannt, sie haben mitgegrölt. DerÄltere hat die anderen quasi noch vorbereitet, was jetzt gleich käme,nämlich der Refrain, und dass es jetzt doch soweit wäre, die rechteHand zu heben. Und genau das haben die vier dann auch gemacht."Dieser Hitlergruß soll von vier Soldaten gezeigt worden sein,darunter der Kompaniechef.Die Bundeswehr schreibt zu den Rechtsradikalismus-Vorwürfen: "Nachdem bisherigen Ermittlungsstand haben sich ihre Vorwürfe aufverfassungsfeindliche Äußerungen in Wort, Bild oder Tat nichtbestätigt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bitte ich umVerständnis, dass wir zum detaillierten Ermittlungsstand derzeitkeine weiteren Angaben machen können."Die Augenzeugin hatte sich bereits während der Abschiedsfeier überdie rechten Vorfälle empört und anwesende Soldaten angesprochen.Diese hätten versucht, das Problem klein zu reden, erzählt sie. "Mirschien es so, als ob die Loyalität groß gewesen ist. Und dass dieanderen daraus keine große Sache machen wollten. Dass sie versuchthaben, es unter den Teppich zu kehren." Ein befreundeter KSK-Soldat,der auch vor Ort war, schrieb auf ihre Nachfrage nach derAbschiedsfeier und den Hitlergrüßen: "Ich gehe nicht konform mitHitlergrüßen (...). Ich wusste nicht, wie der Hase läuft.""Panorama": Donnerstag, 17. August, 21.45 Uhr, Das ErsteMehr Informationen zur Sendung unter www.Panorama.de"Y-Kollektiv" auf YouTube: https://www.youtube.com/y-kollektivPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell