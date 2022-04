Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bank hat es am Freitag eine Razzia gegeben. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin hätten am Vormittag Räumlichkeiten des Geldhauses durchsucht, teilte die Justiz in Frankfurt mit. Hintergrund sei ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt. Weitere Auskünfte könnten "aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen" nicht erteilt werden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Deutsche Bank äußerte sich zunächst nicht dazu./als/DP/jha