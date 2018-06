"Ermittler!": Kommissare berichten in ZDFinfo von ungewöhnlichen Fällen (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Mord ohne Leiche, keinerlei Spuren am Tatort oder mysteriöseMordwaffen: Am Samstag, 16. Juni 2018, ab 20.00 Uhr, lassenKommissare in vier Folgen der ZDFinfo-Reihe "Ermittler" ungewöhnlicheFälle Revue passieren.Den Auftakt macht "Ermittler! Beweise auf dem Prüfstand": GerhardStarke berichtet von einem Fall aus dem Jahr 1995, als Arbeiter ineiner Kiesgrube bei Koblenz eine nackte weibliche Leiche ohne Kopffanden. Als wenig später die 17-jährige Schülerin Anke S. totaufgefunden wurde, deutete alles auf einen Serienmörder hin. AuchErmittler Karl-Heinz Mönch erinnert sich an einen Fall mit dürftigerBeweislage: eine Studentin, die in einem Hanauer Park missbraucht undanschließend erschlagen wurde. Um 22.45 Uhr beleuchtet "Ermittler!Nächtliche Besucher" zwei Mordfälle, die sich in den Wohnungen derOpfer ereigneten: In Krefeld wurde 2011 Heydi B. mit einemZimmermannshammer erschlagen, in Münster die Prostituierte Lydia S.durch 80 Messerstiche in ihrem Bett getötet.In "Ermittler! Teenager im Visier" rücken um 23.15 Uhr die Mordean zwei Schülerinnen in den Fokus: Im Jahr 2000 wurde auf einermallorquinischen Finca die Leiche einer 15-jährigen Deutschengefunden, die nach einem Disko-Besuch spurlos verschwunden war.Kommissar Michael Banse lässt den Mord an einer Schülerin inWolfsburg Revue passieren. In "Ermittler! Im Dunkel der Nacht" (23.45Uhr) macht sich Hennes Jöres, ehemaliger Leiter der KripoMönchengladbach, auf den Weg in die forensische Klinik in Viersen.Dort sitzt Kurt S. ein, der sechs Morde gestand, die Jöris jahrelangaufzuklären versuchte. Ermittler Achim Tietz erinnert sich an einenMord ohne Leiche, der ihn in Detmold beschäftigte.ZDFinfo wiederholt die vier "Ermittler!"-Folgen am Dienstag, 19.Juni 2018, ab 7.15 Uhr. Am Samstag, 30. Juni 2018, 21.30 Uhr, ist dieneue Folge "Ermittler! Fatale Schüsse" zum ersten Mal zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ermittlerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell