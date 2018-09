Erleichterung für Teenies: Mit innovativer Verpackung und modernem Design von Durex Original gehören peinliche Momente an der Kasse jetzt der Vergangenheit an - unterstützt von YouTuber Jonas Ems (FOTO)

Heidelberg (ots) -Durex, die Kondommarke Nr. 1, bringt das Durex Original mitdiskreter Verpackung auf den Markt, die ganz und gar nicht aussiehtwie eine typische Kondomverpackung. Die Tütenverpackung wurde vonYouTube-Star und Teenie-Vorbild Jonas Ems mitentwickelt. Das Produktrichtet sich insbesondere an eine junge Zielgruppe und soll peinlicheMomente vor dem Regal und an der Kasse vermeiden. Mit demProduktlaunch von Durex Original setzt die Marke unter dem Hashtag#NOSHAME nun ein weiteres Zeichen im Zuge der sexuellen Aufklärungvon Jugendlichen und hilft bei der Überwindung von Hemmungen beimKauf sowie der Verwendung von Kondomen.Jeder fünfte Jugendliche empfindet den Kondomkauf als peinlich undhat sich genau aus diesem Grund schon einmal gegen den Kauf vonKondomen entschieden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie derführenden Kondommarke Durex in Zusammenarbeit mit der größtendeutschen Jugendzeitschrift Bravo. Bei vier von zehn Jugendlichen wardas Schamgefühl sogar der Grund dafür, dass sie den Einkauf in derFiliale abgebrochen haben. Denn besonders der unangenehme Moment ander Kasse hindert vor allem junge Erwachsene daran, sich vorungewollten Schwangerschaften und der Übertragung vonGeschlechtskrankheiten zu schützen. Das alarmierende Resultat: 34Prozent der Jugendlichen hatten schon einmal Sex ohne Kondom.Dieser Hürde hat sich die Marke angenommen und bringt mit demneuen Durex Original ein Produkt auf den Markt, welches dank seinerinnovativen, schlichten Tütenverpackung und modernem Design nicht aneine klassische Kondomverpackung, sondern eher an eine Kaugummi- oderBonbon-Verpackung erinnert. Durex Original Kondome richten sich nichtzuletzt auch wegen ihrer verbesserten Passform an eine jüngereZielgruppe.Marken-Ambassador und YouTube-Star Jonas Ems gehört selbst zurZielgruppe und nutzt seine Vorbildfunktion, um sich bei seinen überzwei Millionen Followern für das Thema Verhütung stark zu machen. InKooperation mit Durex entwickelte und designte er das neue DurexOriginal Verpackungsdesign. Das Ergebnis der Bravo-Befragung sprichtfür sich - die Designs wurden im Rahmen der Studie vor demVerkaufsstart getestet und für gut befunden: Jeder zweite Jugendlichefindet es toll, dass nicht sofort erkennbar ist, dass es sich um eineKondomverpackung handelt; 46 Prozent der Teilnehmer empfinden denKondomkauf mit den neuen Designs als weniger peinlich.Das neue Durex Original mit acht Kondomen ist ab Mitte Septemberzu einem UVP von 6,99 EUR z.B. bei dm oder ROSSMANN im Kondomregalerhältlich. Über das von Jonas Ems entwickelte Design hinaus gibt esexklusiv bei dm noch zwei Limited Editions in moderner Jeansoptik undverspieltem Rosa-Look.Weitere Informationen zum neuen Durex Original und derdazugehörigen Kampagne unter dem Hashtag #NOSHAME finden Sie unter:www.durex.de/originalWeitere Fakten stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zusammen.Über RB:RB ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich ConsumerHealth und Hygiene. Mit dem Ziel, innovative Lösungen für eingesünderes Leben und ein glücklicheres Zuhause zu liefern, besitztdas Unternehmen operative Gesellschaften in über 60 Ländern. VonProdukten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bishin zu spezialisierter Säuglingsnahrung, helfen die globalen Markenvon RB dabei, dass Menschen ein ge-sünderes und glücklicheres Lebenführen können.Das Portfolio aus den Bereichen Consumer Health, Hygiene undHaushalt wird angeführt von globalen Powerbrands wie Nurofen,Dobendan, Gaviscon, Durex, Scholl, Clearasil, Sagrotan, Veet, CillitBang, Finish, Vanish, Calgon, Woolite und Air Wick.Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die Firmenkultur vonRB. RB ist sehr ergebnisorientiert und arbeitet mit Leidenschaft,Qualität und wissenschaftlicher Exzellenz daran,Überdurchschnittliches zu erreichen. Nicht zuletzt zeigt sich dies inder Arbeit von weltweit über 40.000 Mitarbeitern. RB engagiert sichdarüber hinaus federführend für die Kampagne "Save a Child a Minute",die Durchfallerkrankungen als zweithäufigste Todesursache bei Kindernunter fünf Jahren ausmerzen will.Weitere Informationen finden Sie unter www.rb.com/de.Pressekontakt:Pressebüro Durexc/o FleishmanHillard Germany GmbH | Hanauer Landstraße 182a | 60314Frankfurt am Main | GermanyT +49 (0)69-40-57-02-222 | F +49 (0)69-43-03-73E RBDeutschland@fleishmaneurope.comOriginal-Content von: RB Deutschland, übermittelt durch news aktuell