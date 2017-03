Erleichterung in Paris nach Dämpfer für Wilders

PARIS (dpa-AFX) - Der Dämpfer für den Rechtspopulisten Geert Wilders bei den niederländischen Parlamentswahlen sorgt in der französischen Regierung für Erleichterung.



"Glückwünsche an die Niederländer, den Aufstieg der extremen Rechten gebremst zu haben", schrieb der sozialistische Außenminister Jean-Marc Ayrault in der Nacht zum Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Der scheidende Präsident François Hollande, ebenfalls ein Sozialist, konnte in den vergangenen Jahren nicht verhindern, dass die europafeindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen immer stärker wird. Laut Umfragen ist die 48-Jährige Favoritin für die erste Runde der französischen Präsidentenwahl Ende April. Im entscheidenden Duell dürfte die Chefin der Front National hingegen von dem unabhängigen Bewerber Emmanuel Macron deutlich geschlagen werden./cb/DP/zb