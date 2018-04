Erlebnis-Weinverkostung: Dem Vulkan sei Dank!

Bad Radkersburg (ots) - Beim neuesten Streich der Region BadRadkersburg läuft einem im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser imMund zusammen: "Wein, Wasser & Vulkan Erlebnis" nennt sich dievollmundige Verkostungsreihe, die man bei ausgewählten Winzern absofort genießt.Vulkanausbruch mitten in Österreich? Vor ca. 2,6 Millionen Jahrenkeine Seltenheit. In den bekannten südoststeirischen Weinorten Klöchund Tieschen spuckte der Vulkan so viel glühende Lava und heiße Ascheaus, dass wir bis heute davon profitieren. Bildet der fruchtbareBoden aus Vulkangestein, Lehm und Sandstein doch die Basis für dievollmundigen Weine und das wohltuende mineralreiche Wasser der RegionBad Radkersburg.Zwtl.: Der Boden macht den Wein"Wein, Wasser & Vulkan Erlebnis" lautet das Motto der speziellenVerkostung. Bei erfahrenen Winzern lernen Weinliebhaber sowohl diebesten Rebsorten der Region als auch das mineralstoffreicheTrinkwasser kennen. Abgerundet wird das Geschmackserlebnis durch diekredenzte Winzerjause. Zusätzlich gibt es Infos über die Gesteine derRegion und Bodenproben zum Anfassen. Denn Boden ist nicht gleichBoden und daraus resultieren große Unterschiede bei Weinen undWässern. Am Seindl in Klöch beispielsweise gedeiht der Gewürztraminerauf Grund des vulkanischen Tuffgesteins. Aber auch die Lehmböden undGebiete mit Sandstein in der Region eignen sich für den Anbau vonfeinsten Rebsorten wie Sauvignon Blanc und diversen Burgundersorten.Zwtl.: Wasser aus der TiefeIn der Region Bad Radkersburg ist Wasser mehr als einGrundnahrungsmittel. Mit den zwei eigenen Quellen, der Stadtquelle(Long Life Mineralwasser) und der Josefsquelle (SicheldorferHeilwasser), hat man das beste Lebenselixier direkt vor Ort. DieUnterschiede zwischen dem süßen, mineralischen Long LifeMineralwasser und dem weichen, jodhaltigen Sicheldorfer Heilwasserwerden bei der Verkostung deutlich. Also, am besten selbst probieren.[www.badradkersburg.at] (www.badradkersburg.at)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschbergerbirgit@oberhollenzer.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17417/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: oberhollenzer kommunikation & eventorganisation, übermittelt durch news aktuell