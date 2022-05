Erleben Sie den mediterranen Geschmack: Olivenöle aus Europa bereichern die Gemüseküche

Hamburg (ots/PRNewswire) -Es ist Spargelzeit! Die edlen Spieße sind eine der beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland. In kaum einem Haushalt wird nicht mindestens einmal pro Saison Spargel mit Sauce Hollandaise und Schinken serviert. Welch ein Genuss – wären da nicht die Stimmen, die vor dem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren warnen. Wer Spargel liebt, sollte über den eigenen Tellerrand hinausschauen und neue, gesündere Varianten in Betracht ziehen. Anders als hierzulande wird der kostbare Spargel im Süden Europas nicht gekocht, sondern in Olivenöl geröstet oder gegrillt. Eine einfache, schmackhafte und gesunde Zubereitungsmethode. Die Kombination aus Olivenöl und Gemüse ist eine der Grundlagen der mediterranen Küche.Olivenöl ist ein integraler Bestandteil der mediterranen Küche, einer der gesündesten Küchen der Welt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt als Richtwert einen täglichen Verzehr von 10 bis 15 g Öl an und weist explizit auf die günstige ernährungsphysiologische Zusammensetzung von Pflanzenölen wie Olivenöl hin.Das bestätigt die Ernährungswissenschaftlerin Katrin Kleinesper: „Olivenöle haben einen hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren. Das Ersetzen gesättigter Fette in unserer Ernährung durch ungesättigte Fette wie die Ölsäure im Olivenöl senkt den Cholesterinspiegel. Wir alle wissen, wie wichtig es für unsere kardiovaskuläre Gesundheit ist, den Cholesterinspiegel zu kontrollieren." Wenn wir außerdem extra natives Olivenöl aus Europa konsumieren, profitieren wir von den natürlichen Antioxidantien, die Polyphenole und Vitamin E enthalten. „Daher empfehle ich, gesättigte Fette in Ihrer Küche durch hochwertiges Olivenöl zu ersetzen."Insbesondere bei Gemüse wie Spargel sind Olivenöle die richtige Wahl. Damit kann das Gemüse schnell bei hoher Temperatur auf dem Grill oder in der Pfanne gegart werden, so dass es innen saftig bleibt. Wenn wir extra natives Olivenöl einer intensiven Sorte wie Cornicabra verwenden, verleiht es dem Gemüse einen unverwechselbaren, mediterranen Geschmack. Außerdem ist Olivenöl perfekt zum Braten geeignet (Experten empfehlen das Braten bei etwa 180° C).Hier finden Sie drei Rezeptideen aus der mediterranen Gemüseküche:Grüner Spargel (https://oliveoilworldtour.de/erleben-sie-den-geschmack/rezepte/323-gegrillter-gruner-spargel-oder-wildspargel/), Gazpacho (https://oliveoilworldtour.de/erleben-sie-den-geschmack/rezepte/287-gazpacho/) und Guacamole (https://oliveoilworldtour.de/erleben-sie-den-geschmack/rezepte/301-guacamole/)Der Inhalt dieser Werbekampagne gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und liegt in dessen alleiniger Verantwortung. Die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.Kontakt: Cristina Hernández, cristina.hernandez@havas.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1817616/European_Olive_Oils.jpgPressekontakt:+34 649402512Original-Content von: OLIVE OILS FROM SPAIN, übermittelt durch news aktuell