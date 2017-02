Erklärung von Gruner + Jahr zur Fact-Checking-Initiative von Facebook:

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung der Medien bietet den Menschenenorme Möglichkeiten, sich zu informieren, auszutauschen und gehörtzu werden. Die neuen Freiheiten können eine demokratischeGesellschaft stärken, sie können sie aber auch gefährden. Zu denRisiken gehören erfundene, verfälschte oder hetzerische Nachrichten,die sich in jüngster Zeit vor allem über soziale Netzwerke in großerZahl verbreiten. Wenn wir diese negativen Begleiterscheinungen dertechnologischen Entwicklung nicht bekämpfen, laufen wir Gefahr, auchihre positiven Potenziale zu verlieren.Facebook hat jetzt deutsche Verlage, auch G+J, gebeten, dieSocial-Media-Plattform bei einer Initiative gegen Falschmeldungen zuunterstützen. Im Zuge dieser "Fact Checking Initiative" sollenFacebook-Nutzer Inhalte als "Fake News" melden können.Für Gruner + Jahr ist es selbstverständlich, dazu beizutragen,dass in Deutschland weiterhin offen, zivilisiert und demokratischdebattiert werden kann und Fakten die Grundlage von Meinungsbildungbleiben. Inwieweit die Fact Checking Initiative dafür geeignet ist,lässt sich derzeit nicht bewerten. Wenn Facebook seine Initiativeernst meint - und wenn die Erklärung von Mark Zuckerberg über diekünftige Rolle seines Unternehmens und die Zusammenarbeit mitVerlagen substanziell ist -, ist G+J zu Gesprächen über eineMitwirkung gern bereit. Voraussetzung dafür ist, dass Facebookanerkennt, dass es auch in Zukunft allein für das Geschehen aufseiner Plattform verantwortlich bleibt. Facebook muss bereit sein,die Verbreitung von News, die eindeutig als Falschmeldungenidentifiziert sind, unverzüglich zu unterbinden - ebenso wie diemöglichen finanziellen Einkünfte von Urhebern dieser Fake-News.Recherche und das Verifizieren von Fakten gehören zu denKernkompetenzen eines Verlages. Der Wert dieser Fähigkeit wächst indiesen Zeiten. Es ist deshalb eine Selbstverständlichkeit, dass einePartnerschaft beim "Fact-Checking" auch eine Geschäftsbeziehungbegründen muss.Auch darüber hinaus erwartet Gruner + Jahr, dass Facebook deutlichmehr als bisher zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischenMedienhäusern und der Social-Media-Plattform beiträgt. Dazu gehörenfaire Erlösbeteiligungen für Inhalteanbieter ebenso wie dieAnerkennung gemeinsamer Standards in der Werbewirkungsmessung. Zudemmüssen die Bedingungen, nach denen Inhalte auf der Plattformverbreitet werden, für die Produzenten der Inhalte sichtbar gemachtwerden.Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr: "Wir setzen darauf, dass dasFacebook-Management mit Sheryl Sandberg an der Spitze an einemgrundsätzlichen Dialog zwischen Publishern und Plattformbetreibernüber die künftigen Formen unserer Zusammenarbeit interessiert ist undseine Verantwortung anerkennt. Wenn wir dann sinnvoll daran mitwirkenkönnen, dass sich Falschmeldungen nicht weiter verbreiten, werden wirdas tun. Wir freuen uns auf die Gespräche."Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter Unternehmenskommunikation20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13 Telefax +49 (0) 40 / 37 03 -56 17 E-Mail thomsen.frank@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell