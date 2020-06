Erklärung von ACT | Die App Association zur Untersuchung der Regeln für Apples App Store durch die Europäische Kommission

Brüssel (ots/PRNewswire) - ACT | Die App Association veröffentlichte heute eine Erklärung ihres Vorsitzenden und Gründers Mike Sax zur Entscheidung der Europäische Kommission, ein Untersuchungsverfahren zu den Regeln des App Store von Apple einzuleiten."Wir nehmen die Aufnahme des Untersuchungsverfahrens wahr und möchten gegenüber der Europäischen Kommission die Tatsache hervorheben, dass es der App Store Tausenden von kleinen Entwicklern in Europa ermöglicht, ihre Produkte und Dienste einfach zu entwickeln und weltweit zu vertreiben, wovon auch die Verbraucher profitieren. Der Store bietet Qualität und Sicherheit und sorgt für ein besseres Nutzererlebnis, was für kleine und mittelständische Unternehmen, wie es unsere Mitglieder sind, von grundlegender Bedeutung ist, damit sie Vertrauen bei den Verbrauchern aufbauen können."Der App Store konnte bislang erleben, wie unglaublich erfolgreich und innovativ kleine App-Entwickler sind, weil alle Entwickler, ungeachtet ihrer Größe, gleich behandelt werden, wodurch kleinere Entwickler mit den großen Marken auf der gleichen Stufe stehen. Wenn es für die großen Marktteilnehmer mit einer stärkeren Verhandlungsposition nun Ausnahmen geben sollte, würde das den Wettbewerb verzerren und für kleine Entwickler zu höheren Kosten führen. Das Umfeld für Apps funktioniert deshalb, weil alle Teil davon sind, und wir werden dafür arbeiten sicherzustellen, dass die Kommission auch die kleine App-Entwickler hört und nicht nur die großen Marken, damit Unternehmen jeder Größe auch weiterhin im App Store florieren können."Informationen zur App Association: ACT | Die App Association vertritt mehr als 5.000 kleine und mittlere Anwendungsentwickler und Unternehmen für verbundene Geräte ("Connected Devices"). Die Mitglieder der Organisation nutzen die Verbindungsfähigkeit von smarten Geräten, um innovative Lösungen zu entwickeln, die unser Leben erleichtern. ACT | Die App Association ist für die Branche die wichtigste Quelle bei Fragen zu Marktstrategien, regulierten Branchen, Privatsphäre und Datensicherheit.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/886168/ACT_Logo.jpg (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2832583-1&h=2541966461&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2832583-1%26h%3D3345785373%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.p rnewswire.com%252Fmedia%252F886168%252FACT_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmm a.prnewswire.com%252Fmedia%252F886168%252FACT_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnew swire.com%2Fmedia%2F886168%2FACT_Logo.jpg)Pressekontakt:Morgane TaylorACT | The App Associationmtaylor@actonline.org+32 (0) 4 84 41 82 58Ashley Durkin-RixeyACT | The App Associationarixey@actonline.org+1 (202) 420-7488Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145477/4626436OTS: ACTOriginal-Content von: ACT, übermittelt durch news aktuell