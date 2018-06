Erklärung der Sanpower Group zu House of Fraser CVA

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die private, multinationalechinesische Beteiligungsgesellschaft Sanpower Group hat die Erklärungvon House of Fraser am Donnerstag in Zusammenhang mit denvorgeschlagenen Company Voluntary Arrangements (CVA) zur Kenntnisgenommen und seine Unterstützung für die schwierige, aberunumgängliche Restrukturierung bekräftigt.Sanpower Group hält die Mehrheitsbeteiligung an Nanjing Cenbest,das wiederum 89 Prozent der Anteile an House of Fraser besitzt.Cenbest ist dabei, 51 Prozent seiner Beteiligung an C.bannerInternational zu verkaufen, das an der Hongkonger Börse gehandeltwird. Diese Transaktion wird nach der erfolgreichen Implementierungder CVA abgeschlossen.Cenbest wird eine wesentliche Minderheitsbeteiligung behalten,während C.banner eine Mehrheitsbeteiligung an der Kaufhausketteerwirbt."Wie viele andere Einzelhändler muss sich House of Fraser auf eindrastisch verändertes Geschäftsumfeld einstellen. Wir sind überzeugt,dass ein restrukturiertes Unternehmen eine spannende Zukunft hat undC.banner der ideale strategische Partner ist, um gemeinsam dasWachstum des Unternehmens zu beschleunigen", sagte Yuan Yafei,Vorsitzender der Sanpower Group.Der an der Hongkonger Börse gehandelte Schuhproduzent undEinzelhändler C.banner ist ein strategischer Partner der SanpowerGroup und Eigentümer von Hamleys, der älteste Spielzeughändler inGroßbritannien. In Zusammenhang mit der am 2. Mai verkündetenTransaktion konnten jüngst Anlegerzusagen in Höhe von 1,32 Mrd. HKDfür die C.banner-Aktienplatzierung eingeholt werden, einschließlichWangfujing, eines der größten und angesehensten Kaufhäuser Chinas.Sanpower Group wird seit 1993 von ihrem Gründer und VorsitzendenYuan Yafei geführt. Der Konzern hat Mehrheitsbeteiligungen an mehrals 100 Unternehmen und beschäftigt weltweit 120.000 Mitarbeiter,40.000 davon Nichtchinesen.INFORMATIONEN ZUR SANPOWER GROUPSanpower Group Co., Ltd., ist eine multinationaleBeteiligungsgesellschaft, deren Kerngeschäft in den SektorenTechnologie und moderne Dienstleistungen liegt. Der Konzernprofitiert von Synergien zwischen verschiedenen Industrien, darunterNew Healthcare und New Commerce.Sanpower Group ist Eigentümer der börsennotierten UnternehmenHiteker (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International(0167.HK), Jinpeng Yuankang (New Third Board 430606), FujitsuElectronics (New Third Board 837438) sowie globaler Großunternehmenin Privatbesitz wie Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty,Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An KangTong, Natali (Israel), Dendreon (USA), House of Fraser (VK) undBrookstone (USA). Der Konzern hat Mehrheitsbeteiligungen an mehr als100 Unternehmen und beschäftigt weltweit 120.000 Mitarbeiter, 40.000davon Nichtchinesen.Mit Gesamtaktiva von über 130 Mrd. RMB und einemBrutto-Jahresumsatz von 150 Mrd. RMB (2017) steht der Konzern seitvierzehn Jahren in Folge auf der Liste "China's Top 500 Enterprises"(Platz 124) und belegte Platz 21 auf der Liste "China's Top 500Private Enterprises of 2017" sowie Platz 12 auf der Liste "China'sTop 100 Private Service Enterprises of 2017" der All-China Federationof Industry and Commerce (ACFIC).Sanpower Group feiert 2018 ihr 25-jähriges Bestehen. Die Visionihres Vorsitzenden Yuan Yafei ist die Errichtung "einer integrierten,globalisierten, modernen Dienstleistungsplattform, die sich dieVorteile von Big Data zu eigen macht."Pressekontakt:Andy HuDirector of Global Communications, Sanpower (China)huyinan@sanpowergroup.com+86 25 83267003Gordon CarverAssociate Director, Porter Novelli (London)Gordon.carver@porternovelli.co.uk+44 (0)7720 277 146Original-Content von: Sanpower Group, übermittelt durch news aktuell