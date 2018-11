Erklärung des AfD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz (FOTO)

Potsdam (ots) -Zur Ankündigung des AfD-Landtagsabgeordneten Steffen Königer, diePartei Alternative für Deutschland verlassen zu wollen, erklärt derFraktions- und Landesvorsitzende der AfD in Brandenburg, AndreasKalbitz:"Der angeführte Grund einer angeblichen Schwächung bürgerlicherKräfte innerhalb der AfD ist offenkundig vorgeschoben, nachdemKöniger Mitte Oktober zur Wahl der Europadelegierten in Brandenburgebenso krachend durchgefallen ist, wie bei seiner Kandidatur für dasEuropaparlament. Es geht hier nicht um Inhalte, sondern die Angst vordem Mandatsverlust. Ich wäre nicht überrascht, wenn Königer auf derSuche nach einem Versorgungsposten versucht, sich zur Landtagswahl2019 an die CDU oder die Freien Wähler zu verkaufen.Die Alternative für Deutschland bleibt auch in Brandenburg dieeinzig wirklich bürgerlich konservative Oppositionspartei. Das wissenunsere Wähler. Der Weggang von Königer wird weder uns schwächen nocheinem politischen Gegner, dem sich Königer jetzt anbiedert, einenVorteil verschaffen. Wie wenig ernst zu nehmen Königers vorgeschobeneBedenken sind, lässt sich auch daran messen, dass er wohl das überdie AfD errungene Landtagsmandat nicht zurückgeben wird."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell