Bremen (ots) - Neuer Film erklärt den Einstieg in dieethisch-ökologische Geldanlage, Marktübersichten bieten VergleichDas wichtigste in Kürze:- Erklär-Film "Nachhaltige Banken" veröffentlicht- Marktübersichten zu ethisch-ökologischen Girokonten undSparanlagen aktualisiertVielen ist nicht bekannt, wie konventionelle Banken ihr Geldanlegen. Darunter können Investitionen in Rüstung, Atomkraft oderKinderarbeit sein. Alternativen zeigt der neue Kurzfilm "NachhaltigeBanken" auf dem Informationsportal www.geld-bewegt.de. Der Filmstellt Banken mit Nachhaltigkeitsstandards vor und erläutertethisch-ökologische Anlagekriterien:http://www.geld-bewegt.de/video-was-machen-nachhaltige-banken.Begleitend zu dem Kurzfilm bietet das InformationsportalMarktübersichten zu ethisch-ökologischen Girokonten und Sparanlagen.Ein Vergleich lohnt sich: Die Bandbreite bei den untersuchtenGirokonten reicht vom kostenlosen Konto mit kostenloser Girokarte derBank im Bistum Essen bis zu jährlichen Kosten von 117 Euro fürKontoführung und Girokarte bei der Ethikbank. Zehn der 14untersuchten Banken bieten zudem die Anforderung und Nutzung dermobilen TAN unbegrenzt kostenlos an.Ulrike Brendel, Leiterin des Projekts "Gut fürs Geld, gut fürsKlima" bei der Verbraucherzentrale Bremen, betont: "AlternativeSparanlagen und Girokonten haben keine Nachteile in punkto Sicherheitund Rendite. Wir zeigen, dass Geld etwas bewegen kann. Mit einerethisch-ökologischen Geldanlage bringt das Ersparte nicht nurRendite, sondern unterstützt gleichzeitig den Klimaschutz oder dieEinhaltung von Menschenrechten."