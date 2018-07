Erkennung in Echtzeit: DERMALOG revolutioniert die Multibiometrie (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit seinem Automatic Biometric Identification System bietet dasHamburger Unternehmen DERMALOG die nächste Stufe der sicherenIdentifikation. Die Lösung kann verschiedene biometrische Merkmalegleichzeitig prüfen und setzt dabei neue Maßstäbe in SachenGeschwindigkeit.Biometrische Erkennungsverfahren sind heute bereits in vielenBereichen unseres Alltags präsent, beispielsweise bei derPasskontrolle am Flughafen oder beim Entsperren des eigenenSmartphones. Dabei wird jedoch oftmals nur eine Biometrie - entwederFingerabdruck oder Gesicht - geprüft. Deutlich sicherer undzuverlässiger sind dagegen Lösungen, die verschiedene biometrischeMerkmale überprüfen. Ein solche Lösung bietet DERMALOG mit seinemAutomatic Biometric Identification System (ABIS).Zur Identifikation einer Person kann es den Abgleich vonFingerabdrücken und Gesichtern miteinander kombinieren. Für noch mehrSicherheit kann das System zusätzlich das Auge beziehungsweise dieIris mit einbeziehen. Neben seiner Multimodalität überzeugt das ABISvon DERMALOG vor allem mit seiner hohen Geschwindigkeit: Bis zu 3,6Milliarden Fingerabdrücke sowie über 1 Milliarde Gesichter und 25Millionen Iris-Datensätze kann es pro Sekunde vergleichen. Damitermöglicht das Highspeed-ABIS von DERMALOG erstmals eine biometrischeErkennung in Echtzeit beim Abgleich großer Datenbanken. DieGeschwindigkeitsrekorde des Systems wurden jüngst vom SGS-TÜV Saarbestätigt."Mit DERMALOG ABIS positionieren wir uns erneut alsInnovationsführer und bieten die nächste Stufe der sicherenIdentifikation", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull. DasSystem ist bereits weltweit im Einsatz, unter anderem beiBankgeschäften und Grenzkontrollen sowie bei der Ausstellungamtlicher Dokumente wie Personalausweisen, Pässen und Führerscheinen.Weitere Informationen zu den Produkten und Lösungen von DERMALOGgibt es unter www.dermalog.com.Pressekontakt:DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerPress RelationsMittelweg 12020148 HamburgTel.: +49 (40).413227-0Fax: +49 (40).413227-89E-Mail: info@dermalog.comOriginal-Content von: Dermalog Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell