Erkältungszeit - Warum viel Trinken jetzt hilft (FOTO)

Der Herbst hat mit nasskaltem Wetter Einzug gehalten undErkältungen haben Hochsaison. Doch am Wetter liegt es nicht allein,dass sich Schnupfen, Husten und Heiserkeit häufen. Vielmehr sind esStress und weitere Faktoren, wie trockene Heizungsluft, die dasImmunsystem schwächen können. Ausreichendes und regelmäßiges Trinkenhilft dabei, Infekten vorzubeugen. Insbesondere Mineralwasserversorgt den Körper mit wertvoller Flüssigkeit und unterstützt unserWohlbefinden in der kalten Jahreszeit.Wenn es draußen ungemütlich wird, sorgen Heizung und Ofen drinnenfür Wärme und Behaglichkeit. Aber Heizungsluft trocknet oft unsereSchleimhäute aus und legt diese "natürliche Barriere" lahm, sodassViren und Bakterien leichtes Spiel haben, in unseren Körper zugelangen. Erkältungen und Infekte sind dann vorprogrammiert. Einfachvorbeugen lässt es sich mit einem Griff zum Mineralwasserglas. Dennausreichendes und regelmäßiges Trinken hält den Flüssigkeitshaushaltstabil und die Abwehrkräfte einsatzbereit.Doch in der kalten Jahreszeit wird das Trinken oft vergessen -anders als im Sommer ist der Durst schwächer ausgeprägt. Dennochsollten es mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit täglich für Erwachsenesein, so die Trinkmengenempfehlung der Deutschen Gesellschaft fürErnährung (DGE). Mineralwasser versorgt den Körper nicht nur mit derbenötigten Flüssigkeit, sondern auch mit wertvollen Mineralstoffenund Spurenelementen, die wichtige Körperfunktionen unterstützenkönnen.Neben dem ausreichenden und regelmäßigen Trinken gibt es nochweitere wirkungsvolle Tipps, um fit durch den Herbst zu kommen:Sechs Tipps für die ErkältungszeitTipp 1: Getränke bereitstellenMineralwasser steht praktisch in Flaschen als Tagesration bereitund sorgt zu Hause und im Büro für einen guten Überblick über dieTrinkmenge. So verpasst man keinen Schluck!Tipp 2: Abwechslungsreich trinkenMit Mineralwasser lassen sich vielfältige Getränke mixen - vonalkoholfreien Cocktails über Infused Mineral Water zu Smoothies undSchorlen. Je abwechslungs-reicher, desto leckerer!Tipp 3: Fenster aufFrische Luft ist das A und O - vor allem in der Heizungssaison.Dabei hat sich Stoßlüften bewährt: Heizung aus und für zehn Minutendas Fenster weit öffnen. Tief durchatmen hilft!Tipp 4: Bewusste ErnährungFrisches Obst und Gemüse sollten immer auf dem Speiseplan stehen,denn sie liefern viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Power,die durch den Magen geht!Tipp 5: Regelmäßiger SportBewegung macht Spaß und kurbelt das Herz-Kreislauf-System an,egal, ob Ausdauer-, Kraft- oder Teamsport. Runter vom Sofa, rein indie Laufschuhe!Tipp 6: Pausen müssen seinUnser Körper braucht aber auch Erholungsphasen. Yoga oderMeditation, Musik und Entspannung - alles, was uns "abschalten"lässt, tut gut.Weitere Informationen zu natürlichem Mineralwasser finden Sieunter www.mineralwasser.com