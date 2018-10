Erkältungsmedikamente und Autofahren - das kann eine gefährliche Kombi werden (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Jetzt rollt die Erkältungswelle an. Damit man trotzdem gut durchden Tag kommt schluckt man die verschiedensten Pillen und Säfte. Garnicht gut, wenn man dann Auto fährt, berichtet Marco Chwalek:Sprecher: Jeder Autofahrer muss sich klar sein, dass auchfreiverkäufliche Präparate gegen grippale Infekte, Lutschtablettenund Hustensäfte die Fahrtauglichkeit gefährlich einschränken können,erklärt TÜV SÜD- Expertin Andrea Häußler:O-Ton Andrea Häußler: 19 Sekunden"Codein-haltiger Hustensaft kann zum Beispiel das Sehvermögenbeeinträchtigen. Obendrein findet man im Hustensaft oder anderenErkältungsmitteln häufig Alkohol, so wie müde machende oderaufputschende Substanzen, die die Fahrtüchtigkeit stark vermindernkönnen. Nebenwirkungen werden dabei oft unterschätzt."Sprecher: Und auch die Wechselwirkungen haben es in sich undkönnen gefährlich sein:O-Ton Andrea Häußler: 19 Sekunden"Vor allem in Verbindung mit Alkohol ergeben sich oftunkalkulierbare Reaktionen. Man sollte unbedingt vor Einnahme derMedikamente den Beipackzettel lesen, dort findet man Warnhinweise aufdie Fahrtüchtigkeit. Im Zweifel Arzt oder Apotheker fragen, bevor manMedikamente schluckt und sich hinters Steuer setzt."Sprecher: Die Reaktionsfähigkeit ist also häufig eingeschränkt,und man muss mit erheblichen Konsequenzen rechnen, wenn man einenUnfall verursacht:O-Ton Andrea Häußler: 15 Sekunden"Ein Unfall unter Medikamenteneinnahme hat strafrechtliche Folgen.Es drohen Bußgeld, Fahrverbot oder sogar Freiheitsstrafen. Daherbesser mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder schlicht im Bettbleiben und sich auskurieren."Abmoderationsvorschlag: Übrigens, bei einem Husten- oderNiesanfall werden die Augen reflexhaft geschlossen, und man fährt indieser Zeit im Blindflug, gibt TÜV SÜD zu bedenken.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell