Erkältungsangst: So kassieren Apotheken ab

Hamburg (ots) - Viele Menschen fürchten derzeit eine Erkältung undwünschen sich starke Abwehrkräfte. Doch wer damit in die Apothekegeht, wird oft schlecht beraten und erhält überflüssige Medikamente.Das ergab eine Stichprobe des Wirtschafts- und Verbrauchermagazins"Markt" im NDR Fernsehen. Das erschreckende Ergebnis: Fast allegetesteten Apotheken machten ein gutes Geschäft - ohne Rücksicht aufden Patienten. Mediziner und Pharmakologen sind entsetzt."Markt" testete mit der immer gleichen Fragestellung die Beratungin zehn Apotheken: "Ich bin gesund, möchte mich aber in derErkältungszeit vor einer Ansteckung schützen." Das Ergebnis: NeunApotheken verkauften Präparate zum Schutz vor einer Erkältung und zurStärkung des Immunsystems. Der Allgemeinmediziner Dr. Martin Scherervon der Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf rät von solchen Mitteln zurProphylaxe ab: "Bei einer Erkältung habe ich es mit einer Vielzahlvon Viren zu tun. Hier das Immunsystem unspezifisch stimulieren zuwollen, ist nicht sinnvoll. Wenn es mir gut geht, dann gibt es danicht mehr viel zu optimieren. Die Produkte, die es hier gibt, führenzu einer unspezifischen Aktivierung des Immunsystems - für sie gibtes keinerlei belastbare Wirksamkeitsbelege."Bei den Testkäufen wurden pro Apotheke zwischen 6,75 und knapp 50Euro fällig - Geld, das man sich auch aus Pharmakologen-Sicht sparenkann. "Es ist ein Verkaufen von Produkten, die mit dem Immunsystemwenig zu tun haben, und insofern ist es in den meisten FällenGeschäftemacherei", kritisiert der Pharmakologe Gerd Glaeske dasVorgehen der Apotheken.In sieben von zehn Apotheken wurden auch Nahrungsergänzungsmittelfür Kinder, überwiegend Zink, verkauft. Das ist nicht nurüberflüssig, sondern kann auch gefährlich werden. "Gerade in derWachstumsphase ist von einer unspezifischen Stimulierung desImmunsystems abzuraten, gerade auch, weil Überreaktionen induziertwerden können, und deshalb würde ich dazu raten, generell damitvorsichtig zu sein", warnt Dr. Martin Scherer vom UKE.Nur eine Apotheke hat in der "Markt"-Stichprobe gar nichtsverkauft, sondern die normalen Regeln zur gesunden Lebensweiseempfohlen: ausgewogene Ernährung, frische Luft und Bewegung.Apotheker sind gesetzlich verpflichtet zu beraten. Seit dem 1.Juni 2012 ist eine ausführliche Kundenberatung sogar lautApothekenbetriebsordnung Pflicht. Die Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände e.V. (ABDA) schreibt "Markt" auf Anfrage: "DieBerufsorganisationen der Apotheker haben ein hohes Interesse daran,dass in den Apotheken vor Ort gut beraten und die Beratungsqualitätkontinuierlich gesteigert wird. Aber bei rund 20.000 Apotheken mit150.000 Mitarbeitern und etwa 3,6 Millionen Patientenkontaktentäglich können wir natürlich nicht garantieren, dass jeder einzelneBeratungsfall zur vollsten Zufriedenheit verläuft."Mehr zum Thema in der Sendung "Markt", Montag, 27. November, um20.15 Uhr im NDR Fernsehen und bei www.NDR.de/markt.27. November 2017 / IBPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199http://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell