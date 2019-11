Erkältung: Bei Überlastung drohen Herzschäden

Baierbrunn (ots) - Wer sein Fieber mit Wirkstoffen wie Paracetamol oderIbuprofen senkt, sollte sich anschließend unbedingt weiterhin schonen. Denn mitdem Fieber verschwindet zwar das Krankheitsgefühl, bei Überlastung drohen aberKreislaufprobleme und sogar Herzschäden, wie das Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" schreibt.Ibuprofen wirkt etwas schneller, Paracetamol dafür länger. Welcher Wirkstoff derrichtige ist, hängt auch von Begleiterkrankungen und den Medikamenten ab, dieman sonst noch nimmt. Daher sollte man sich dazu in der Apotheke beraten lassen.Wer ausreichend trinkt, fühlt sich bei einer Erkältung deutlich besser.Heilpflanzen in Hustentees beeinflussen die Heilung günstig, weil sie milddesinfizieren und Hustenattacken abschwächen. Am besten ungesüßt trinken. BeiSchnupfen unterstützen Nasensprays mit Meerwasser und anderen natürlichen Salzendie Abwehrfunktion der Nasenschleimhaut und wirken mild abschwellend.Weitere Tipps, wie sich bei Schnupfen, Halsweh, Fieber und Husten die Symptomerasch lindern lassen, hat die "Apotheken Umschau" in einer heraustrennbaren"Checkliste Erkältung" zusammengefasst.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2019 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell