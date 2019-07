Erkältung im Sommer? Ohne mich (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Endlich Sommer: Wir machen Ausflüge im Cabrio, radeln zum Badesee,entspannen in der Sonne, fliegen an ferne Traumstrände. Doch alles,was uns Vergnügen bereitet, kann unser Immunsystem schwächen - undmacht uns anfällig für Husten und Schnupfen. Denn Erkältungsvirensind auch bei 30 Grad im Schatten aktiv. So eine "Sommergrippe" istein echter Spaßverderber. Medizinisch korrekt ist der Begriff"Sommergrippe" nicht. Es ist die umgangssprachliche Bezeichnung füreinen Atemwegsinfekt in der warmen Jahreszeit, der uns mit Husten,Schnupfen und Druckkopfschmerz zu schaffen macht.Sommerviren mögen es heißAtemwegsinfekte sind nicht nur ein Phänomen nasskalter Herbst- undWintertage: Rund 20 Prozent aller Infekte machen Betroffenen imSommer das Leben schwer. Verantwortlich für die sogenannte"Sommergrippe" sind häufig Coxsackie-Viren vom Typ A und B sowieEcho-Viren. Sie gehören, wie die klassischen Rhinoviren, zur Familieder humanen Enteroviren und verbreiten sich in den Sommermonatenbesonders gut. Denn bei hohen Temperaturen und großer Lufttrockenheitsind sie ganz in ihrem Element. Nicht zu verwechseln ist die"Sommergrippe" mit der echten Grippe, die im Sommer eher selten ist.Grippeviren reagieren auf Wärme und UV-Licht sehr empfindlich.Den Infekt nicht ignorierenEinen grippalen Infekt sollte man, auch wenn er meist harmlosverläuft, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer ihn ignoriert,riskiert Folgeschäden. Kommt es zu einem sogenannten Etagenwechsel,dringen die Viren von den oberen Atemwegen in die Bronchien ein. Auseiner Entzündung der Nasennebenhöhlen (Sinusitis) kann eineBronchitis mit quälendem Husten werden.Auf effektive Therapie setzenTypische Symptome eines Atemwegsinfekts sind Schnupfen, Husten undDruckkopfschmerz. Die Betroffenen fühlen sich schlapp undangegriffen, wünschen sich schnelle Hilfe. Zu Antibiotika zu greifen,wäre der falsche Weg. Denn sie bekämpfen Bakterien und sind gegenViren wirkungslos. Ihr unbedachter Einsatz schadet sogar, da erAntibiotika-Resistenzen fördert. Sinnvoller sind effektive Präparate,die die Atemwege spürbar befreien und den Heilungsprozess fördern,wie z. B. GeloMyrtol® forte. Der pflanzliche Schleimlöser unterstützteffektiv die Selbstheilungskräfte der Atemwege und hemmt dieEntzündung. Das Abhusten wird erleichtert, die Häufigkeit vonHustenattacken spürbar gemindert. Daher ist es sinnvoll, dasSpezialdestillat aus ätherischen Ölen (ELOM-080) bereits bei denersten Erkältungssymptomen einzunehmen. So sind Sie schneller wiederfit.Vorsicht ErkältungsfallenEs gibt zahlreiche Faktoren, die uns gerade in den Sommermonatenanfälliger für den Infekt machen.Reisestress: Das Phänomen kennt fast jeder: Am ersten oder zweitenUrlaubstag liegt man flach. Mediziner sprechen von der sogenannten"Leisure sickness". Grund dafür ist der Stress und die hohe Belastungim Job, welche zu hohen Konzentrationen des Stresshormons Kortisolführen und so das Immunsystem schwächen. So sind wir anfälliger fürInfekte und das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren, sobald derStress abgefallen ist.Tipp: Nehmen Sie sich ein bis zwei Tage früher frei, um langsamvom Arbeits- in den Urlaubsmodus umschalten zu können. Der Körper unddas Immunsystem können sich auf diese Weise langsam anpassen.Klimaanlagen: Die trockene Luft aus den Klimaanlagen trocknet dieSchleimhäute aus. Das verringert ihre natürliche Schutzfunktion,Viren können leichter eindringen. Zudem können sie über dieKlimaanlagen schnell und leicht im ganzen Raum verteilt werden.Tipp: Trinken Sie während der Reise reichlich Wasser. Atmen Siezudem vor allem durch die Nase, da die Nase die Luft befeuchtet undanwärmt.Mangelnde Handhygiene: Viren lauern auf Türklinken, dem Griff desEinkaufswagens, dem Telefonhörer im Hotelzimmer und können dortoftmals tagelang überleben.Tipp: Waschen Sie sich regelmäßig die Hände - immer, wenn Sie nachHause kommen und vor jeder Mahlzeit.Kältefaktor: Zugluft und Nässe können die Temperatur derSchleimhäute senken, sie werden schlechter durchblutet, was dieImmunabwehr schwächen kann. Viren können leichter in dieSchleimhautzellen eindringen.Tipp: Zur Vorbeugung stets ein großes Tuch oder einen leichtenPulli dabei haben. Wechseln Sie nach schweißtreibendem Sport oder demSprung ins Wasser schnell die Sachen, um eine Verkühlung zuvermeiden.Bus & Bahn: In öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man mit vielenMenschen in Kontakt, die bereits eine Erkältung haben und ihre Virendurch Schniefen und Husten verteilen.Tipp: Lieber öfter das Rad nehmen oder Strecken zu Fußzurücklegen.Lange Sonnenbäder: Nach einem Tag auf der Sonnenliege ist dieGefahr, sich einen Schnupfen zu holen, besonders groß. Denn derKörper ist vollauf damit beschäftigt, die Sonnenschäden zureparieren, kann sich weniger gut um mögliche Virenattacken kümmern.Tipp: Vermeiden Sie, übermäßige Sonnenbäder, und setzen Sie aufeinen ausreichend hohen Sonnenschutz. 