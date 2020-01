Erinnerungen an das Jahr 2000 werden wach

Erinnern Sie sich noch an den Jahreswechsel 1999/2000? Diesem Jahreswechsel sahen viele Menschen mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Furcht herrschte, denn in der Computerwelt drohte aufgrund des Y2K-Problems, also der Umstellung der Jahreszahl von 99 auf 00, eine Reihe von Pannen auf uns zuzukommen.

Vom Ausfall der Heizung bis hin zu explodierenden Atomkraftwerken. Es gab fast kein Untergangsszenario, das nicht diskutiert wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung