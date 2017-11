Erinnerung an einen Ausnahmekünstler: Vor 40 Jahren verlor die Comic-Welt René Goscinny

Berlin (ots) - Wenn Obelix einen über den Durst getrunken hat,ließ er ihn "Farpaitement" statt "Parfaitement" (dt. "latürnich"anstelle von "natürlich") sagen. Er war es auch, der Lucky Luke mitseinem einzigartigen Humor und seiner gewitzten Schreibe zum Erfolgbrachte. Die Rede ist von René Goscinny, einen der bedeutendstenComic-Autoren unserer Zeit, der leider viel zu früh von uns gegangenist.Am 5. November jährt sich sein Todestag zum 40. Mal und bis heutewird er von seinem engen Freund und Weggefährten Albert Uderzoschmerzlich vermisst."Es war immer mein Wunsch, Goscinny zu würdigen, weil er esverdient. (...) Er fehlt uns, er fehlt mir, mein Leben als Künstlerist seit seinem Tod nicht mehr dasselbe. Diese Tragödie, mit derniemand gerechnet hatte, hat mich tief getroffen." Albert Uderzo,Interview zum 90. GeburtstagDer frühe und plötzliche Verlust von René Goscinny hat in derComicwelt eine große Lücke hinterlassen. Albert Uderzo führte zuEhren seines Freundes die Asterix-Serie alleine fort. Der Erfolg gabihm Recht. Und auch mit den beiden neuen Asterix-Autoren Jean-YvesFerri und Didier Conrad lebt Goscinny's Vermächtnis weiter, wie derErfolg des kürzlich erschienenen 37. Asterix Band "Asterix inItalien" zeigt.Anlässlich des 40. Todestages gibt es in Paris zwei Ausstellungen:Das Museum für Jüdische Kunst und Geschichte zeigt die ersteRetrospektive für den Drehbuchautor und Schriftsteller René Goscinny.Le musée de la cinémathèque präsentiert eine Ausstellung inZusammenarbeit mit dem René Goscinny Institute, 40 Jahre nach dem Todihres Schöpfers sind Asterix, Lucky Luke, Dalton, Iznogoud und LittleNicholas zu eigenen Charakteren geworden.Noch bis zum 04. März 2018 können Goscinny-Fans die beidenAusstellungen in Paris besuchen.In unserem Egmont-Presseportal finden Sie im Presseraumausführliche Informationen und Bildmaterial zum Leben dieses Genies.http://www.egmont-presseportal.deFalls Sie noch nicht registriert sind, können Sie auf der Seiteschnell und einfach einen Zugang beantragen. Sobald Sie IhreFreischaltungsmail erhalten, können Sie sich erneut unter Ihremgewählten Benutzernamen und Passwort einloggen und haben Zugriff aufsämtliche Informationen sowie ausführliche InformationenDownload-Funktion nutzen.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell