"Erinnerung dient der Zukunft"/ Ökumenischer Friedenspilgerweg in Dresden am 9. November

Hannover (ots) - Zu einem ökumenischen Friedenspilgerweg durch Dresden laden dieEvangelische Kirche in Deutschland (EKD), die Vereinigte Evangelisch-LutherischeKirche Deutschlands (VELKD) und die Union Evangelischer Kirchen (UEK) fürSonnabend, 9. November, um 14 Uhr ein. An vier verschiedenen Stationen werdendie Teilnehmenden halten und dabei u. a. der Reichspogromnacht am 9. November1938 und des Falls der Berliner Mauer am 9. November 1989 gedenken.Renke Brahms, Direktor der Evangelischen Wittenbergstiftung undFriedensbeauftragter der EKD, wird diesen Weg gemeinsam mit ökumenischen Gästengehen. Er betont: "Erinnerung dient der Zukunft. Das gilt am 9. November sowohlfür die Novemberpogrome 1938 als auch die friedliche Revolution 1989. Das eineDatum mahnt uns, jeder Form des Antisemitismus entgegenzutreten und keinemenschenverachtende Ausgrenzung und Verfolgung in unserem Land zuzulassen. Dasandere ermutigt uns, auf gewaltfreie Lösungen für Konflikte zu vertrauen und unsdafür einzusetzen. Und beides wird beim Schwerpunktthema der EKD Synode 'Auf demWeg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens' eine wichtige Rollespielen."Die Generalsynode der VELKD und die Vollversammlung der UEK, die im Vorfeld derEKD-Synode in Dresden zusammenkommen, haben das Thema "Frieden" ebenfalls in denBlick genommen. Wilfried Hartmann, Präsident der Generalsynode der VELKD:"Angesichts der Tagung unserer Generalsynode unter dem alttestamentlichen Wortvon der 'Saat des Friedens' ist es mir ein wichtiges Anliegen, mich gemeinsammit unseren internationalen Gästen auf einen Pilgerweg durch Dresden zu begebenund für den Frieden zu beten. Der 9. November ist aufgeladen mit erschreckendenund ermutigenden Erinnerungen, die wir lebendig halten müssen. Sie lehren uns,wie der Wille zum friedlichen Miteinander, die 'Saat des Friedens', gehegt undimmer wieder verteidigt werden muss - gegen Demagogie, Unterdrückung undUnmenschlichkeit."Der Friedensweg wurde von Michael Zimmermann, dem Beauftragten für Friedens- undVersöhnungsarbeit in der sächsischen Landeskirche, und Johannes Dieckow,Referent für Ökumenische Grundsatzfragen im Amtsbereich der VELKD, gemeinsamvorbereitet. Der Weg beginnt um 14 Uhr am Maritim-Hotel und führt über vierStationen des Gedenkens. Er endet gegen 16 Uhr an der Frauenkirche.Hannover/Dresden, 8. November 2019Pressestelle der EKDAnnika LukasÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenzeines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November inDresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungenund Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates derEKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushaltund die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitzvon Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Ratesder EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof HeinrichBedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformiertenund unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der 14.000 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell