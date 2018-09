Ericsson und Swisscom rüsten sich für kommerziellen 5G-Einsatz

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Düsseldorf (ots) -> Erster 3GPP-konformer 5G New Radio (NR) Datenanruf Europas im3,5-GHz-Band mit Technologien verschiedener Hersteller abgeschlossen> 5G-Datenanruf wurde mit kommerzieller Hardware und Software fürKern-, Radio- und Transportanwendungen, einer 5G-SIM-Karte vonSwisscom und der Intel® 5G Mobile Trial Platform durchgeführt> Implementierung des 5G-Netzes in der Schweiz hat begonnen: Swisscomvisiert 5G-Zugang für ausgewählte Regionen bis Ende 2018 anEricsson (NASDAQ: ERIC) und Swisscom, führenderTelekommunikationsanbieter in der Schweiz, gehen bei der5G-Implementierung den nächsten Schritt: Sie konnten in Burgdorf denersten 5G-Non-Standalone (NSA) End-to-End-Datenanruf Europas im3,5-GHz-Band mit Technologien verschiedener Hersteller durchführen.Der End-to-End-5G-Datenanruf fand im 3GPP-konformen Netz von Swisscomstatt und wurde durch Radio-, Baseband- und Transportlösungen* desEricsson Radio System und durch die Ericsson Cloud PacketCore-Lösung, die auf Grundlage der System-verifizierten EricssonNFVi-Lösung operiert, ermöglicht. Die Datenübertragungen liefen überdie Mobile Trial Platform (MTP) von Intel und eine 5G-SIM-Karte vonSwisscom.Swisscom möchte der erste Mobilfunknetzbetreiber mit 5G-Angebotenin der Schweiz sein; das finale Ergebnis zum kommerziellen Spektrumdes Landes steht allerdings noch aus. Der Netzbetreiber plant dieImplementierung von 5G-Services bis Ende 2018 in ausgewähltenRegionen.Heinz Herren, CIO und CTO bei Swisscom, erläutert: "Die Erfahrung,die Swisscom beim 5G-Netz in Burgdorf sammeln kann, ist für denbaldigen Start unserer 5G-Services sehr wertvoll."Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of BusinessArea Networks bei Ericsson, erläutert: "Mit diesen Meilensteinenhaben wir neue Maßstäbe für unsere strategische Partnerschaft mitSwisscom gesetzt. Durch die erfolgreiche Durchführung einesEnd-to-End-Datenanrufs im 3,5-GHz-Band und den Startschuss für das5G-Netz helfen wir Swisscom bei der schnelleren Bereitstellung von5G-Angeboten für ihre Kunden. Der Zugang zu neuen Technologienbereitet die Wirtschaft auf 5G-Nutzungsszenarien vor, die derGesellschaft als Ganzes Vorteile bringen."Swisscom und Ericsson haben bereits beim Mobile World Congress2018 das End-to-End-Network-Slicing für 4G- und 5G-Netzlösungen vonEricsson präsentiert. Im November 2017 hatte Swisscom Ericsson alsstrategischen Partner für Gigabit LTE und 5G ausgewählt.HINWEIS FÜR REDAKTEURE*Kommerzielle Hardware/Software von Ericsson(Non-Standalone-kompatibel): Ericsson Radio System mit AIR 6488,Baseband 6630, R6000 Transport, virtuellem EPC für 5GPressekontakt:Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 2140549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell