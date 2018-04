Ericsson profitiert von Sparkurs - Umsatzrückgang schwächt sich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer für den kriselnden schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson : Der Umsatzschwund fiel zum Jahresauftakt geringer aus als zuletzt.



Zudem zahlte sich der Sparkurs inklusive dem Abbau Tausender Stellen aus: Der Verlust ging deutlich zurück, und die von Analysten viel beachtete Bruttomarge zog deutlich an. Mit 34,2 Prozent fiel sie zudem besser aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Die Verbesserungen im ersten Quartal seien ermutigend, sagte Vorstandschef Börje Ekholm am Freitag in Stockholm bei der Vorlage der Quartalszahlen.