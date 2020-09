Ericsson kauft sich US-Funkspezialisten Cradlepoint für Firmennetzwerke

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson übernimmt den US-Funkspezialisten Cradlepoint und will damit sein Angebot im schnellen 5G-Datennetz stärken.



Ericsson bewertet Cradlepoint beim Kauf mit einem Unternehmenswert von 1,1 Milliarden US-Dollar (930 Mio Euro), wie die Unternehmen am Freitag in Stockholm und Boise (Idaho) mitteilten. Cradlepoint hat seine Stärken bei Netzen für Unternehmen, die etwa eine Fahrzeugflotte miteinander vernetzen wollen. Der Deal soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Cradlepoint erwirtschaftete den Angaben zufolge im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 135 Millionen US-Dollar, für den von den Amerikanern beackerten Markt rechnen sich die Schweden ein Wachstum von bis zu 30 Prozent jährlich aus. Der Zukauf dürfte die operative Marge von Ericsson in den kommenden beiden Jahren mit rund einem Prozentpunkt belasten, hieß es weiter./men/zb