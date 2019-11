Ericsson gewinnt Red Dot Design Awards mit Produkten der 5G-Palette (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Mit gleich vier verschiedenen Produkten gewinnt der schwedischeMobilfunknetzausrüster Ericsson die Red Dot Design Awards in derKategorie Kommunikationstechnik.- Die durch die Jury ausgezeichneten Produkte AIR 6488(Mobilfunkantenne), 5G Radio Dot (Indoor-Mobilfunkantenne), AIR 5331(Mobilfunkantenne) und AIR 4455 (Mobilfunkantenne) sind zum TeilKomponenten aus dem aktuellen 5G-Portfolio von Ericsson.- "Wenn schwedisches Design auf führende 5G-Technik trifft, dann istes Ericsson"Billie, Malm und Besta - bei schwedischem Design denken die meisten gleich anIkea. Aber auch der schwedische Mobilfunknetzausrüster Ericsson zählt zu denDesign-Champions. Anfang der Woche wurde das Unternehmen erneut, wie auch in denvergangenen Jahren, mit verschiedenen Red Dot Design Awards ausgezeichnet. Mitgleich vier verschiedenen Produkten gewann der schwedische Konzern in derKategorie Kommunikationstechnik."Wenn schwedisches Design auf führende 5G-Technik trifft, dann ist es Ericsson",freut sich Olaf Reus, Mitglied der Geschäftsleitung der Ericsson GmbH. "BeiMobilfunkantennen geht es natürlich nicht nur um eine schöne Optik; vielmehr istdas Produktdesgin ein wichtiger Aspekt, den wir für die technologischeLeistungsfähigkeit unserer Produkte mitdenken - von den verfügbaren Flächen anAntennenstandorten bis hin zur Kühlung der Antennen."Die durch die Jury ausgezeichneten Produkte sind allesamt Mobilfunkantennen:- AIR 6488 (Mobilfunkantenne)- 5G Radio Dot (Indoor-Mobilfunkantenne)- AIR 5331 (Mobilfunkantenne)- AIR 4455 (Mobilfunkantenne)Die prämierten Lösungen sind zum Teil Komponenten aus dem aktuellen 5G-Portfoliovon Ericsson. Aktuell ist Ericsson an rund zwei Dritteln aller kommerzielleingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 22 durch Ericsson-Technologieunterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze inDeutschland und der Schweiz.Über den Red Dot Design AwardUm die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteiltsich der Red Dot Design Award in die drei Disziplinen: Red Dot Award: ProductDesign, Red Dot Award: Brands & Communication Design und Red Dot Award: DesignConcept.Mit über 18.000 Einreichungen ist der Red Dot Award einer der größtenDesign-Wettbewerbe der Welt. 1955 kam erstmals eine Jury zusammen, um die bestenGestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten.In den 1990er-Jahren entwickelte Red Dot-CEO Professor Dr. Peter Zec den Namenund die Marke des Awards. Die begehrte Auszeichnung "Red Dot" ist seitdem dasinternational hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität.Weitere Informationen: www.red-dot.orgÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist dasAusrüsten von Mobilfunknetzen. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt.Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Visioneiner vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländernzusammen. 2018 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 210,8 MilliardenSEK. Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New Yorkgelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 12 Standorten -darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Externe Kommunikation Deutschland ///Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0) 211 534 1157 ///eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell