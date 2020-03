Ericsson ermöglicht eSIM-Aktivierung für Samsung-Endgeräte

Düsseldorf (ots) - > Ericsson stellt eine branchenweit erste "Entitlement ServerSolution" für die geräteinterne eSIM-Aktivierung für Smartphones vor - beginnendmit Samsung Galaxy S20 und Galaxy Z Flip.> Verbessertes digitales Kundenerlebnis durch die Verwaltung vonMobilfunkverträgen auf eSIM-fähigen Geräten mit nur wenigen Klicks und ohneQR-Codes.> Zusammen mit der Ericsson eSIM-Lösung, die im Januar 2020 eingeführt wurde,profitieren Mobilfunknetzbetreiber von einer vollautomatischeneSIM-Vertragsverwaltung.Ericsson (NASDAQ: ERIC) stellt eine branchenweit erste "Entitlement ServerSolution" für die geräteinterne eSIM-Vertragsaktivierung ohne QR-Codes fürSmartphones vor - beginnend mit Samsung Galaxy S20 und Galaxy Z Flip. DieEricsson-Lösung ermöglicht es Verbrauchern, ihr eSIM-fähiges Smartphone mit nurwenigen Klicks zu aktivieren und zu verwalten. Zusammen mit der EricssoneSIM-Lösung, die im Januar 2020 eingeführt wurde, können Mobilfunknetzbetreiberdas digitale Kundenerlebnis durch eine vollautomatische eSIM-Vertragsverwaltungverbessern.Die einzigartige eSIM-Lösung von Ericsson besteht aus dem Ericsson SecureEntitlement Server und dem Ericsson eSIM-Manager (SM-DP+ Server, SubscriptionManagement Data Provisioning). Der Ericsson Secure Entitlement Server ermöglichtdie geräteinterne eSIM-Vertragsaktivierung für Smartphones ohne die Verwendungvon QR-Codes, während der Ericsson eSIM Manager eine vollautomatische Geräte-und Vertragsorchestrierung ermöglicht. Die Lösung ist mit Smartphones undanderen Geräten interoperabel. Ericsson ist dabei, die Lösung bei mehrerenDienstanbietern zu implementieren.Monica Zethzon, Leiterin der Solution Area Communication Services bei Ericsson,sagt: "Zusammen mit Samsung führen wir eine einzigartige und einfacheOn-Device-Vertragsaktivierungslösung für Smartphones ein. Diese Branchenneuheit,die auf dem Ericsson Secure Entitlement Server und dem Ericsson eSIM Managerbasiert, wird mit Samsung Galaxy S20 und Galaxy Z Flip verifiziert. Dies bringtein überragendes digitales Kundenerlebnis und neue Geschäftsmöglichkeiten undoperative Kosteneinsparungen für unsere Kunden."In der Telekommunikationsindustrie findet eine große Veränderung statt, daphysische SIM-Karten durch eingebettete SIMs (eSIMs) in Mobilgeräten ersetztwerden. Mit eSIM können die Verbraucher neue Verträge - oder die Übertragungbestehender Verträge - auf eSIM-fähige Geräte in Sekundenschnelle verwalten,ohne einen Shop aufsuchen zu müssen. Prognosen sagen, dass die Anzahl dereSIM-Geräte schnell steigen und in den nächsten Jahren Milliarden von Benutzernerreichen wird.Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Ericsson ConsumerLab zeigt eine starkeVerbrauchernachfrage nach eSIM-Diensten. 94 Prozent der Befragten sind bereitfür den Anschluss weiterer Geräte an ihr aktuelles Abonnement zu zahlen und 86Prozent hoffen auf "Try and Buy"-Angebote.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und-dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft istdas Ausrüsten von Mobilfunknetzen. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen undDienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, inder jeder Einzelne und jede Branche sein/ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.Aktuell hält Ericsson 81 kommerzielle Vereinbarungen und Verträge mitMobilfunknetzbetreibern weltweit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Großteilaller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 25 durch Ericssonunterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze inDeutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5GDas 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 99.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländernzusammen. 2019 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 227,2 MilliardenSEK. Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New Yorkgelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeiter an 12 Standorten -darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Unternehmenskommunikation Deutschland &Schweiz /// Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0) 211534 1157 /// eMail: ericsson.presse@ericsson.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13502/4540936OTS: Ericsson GmbHOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell