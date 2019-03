Ericsson auf der Hannover Messe: 5G und Süßigkeiten verteilende Roboter (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) -- Ericsson bringt zur Hannover Messe ein eigenes 5G-Live-Netz mitund demonstriert Anwendungsmöglichkeiten neuester Mobilfunktechnik imIndustry-4.0-Bereich.- Gemeinsam mit Partnern wie der Deutschen Telekom, TelefónicaDeutschland und Vodafone präsentiert Ericsson innovative Lösungen fürdie Industrie 4.0 im Rahmen von rund 20 Demonstrationen.- Ericsson ist auch im Swedish Pavilion und bei rund 20verschiedenen Vorträgen auf der Hannover Messe vertreten.Ericsson (NASDAQ: ERIC) erweitert seine Präsenz auf der HannoverMesse: Vom 1. bis 5. April zeigt der schwedische Netzwerkherstellerunter dem Motto "Empowering Connectivity. Be Limitless with 5G."gemeinsam mit Partnern wie der Deutsche Telekom, TelefónicaDeutschland und Vodafone auf einem rund 210 Quadratmeter großen Standin Halle 8 Lösungen aus den folgenden vier Schwerpunktbereichen:- Connections That Perform- Smart Wireless Manufacturing- Private Plant, Global Reach- Robust, Secure & Safe EnvironmentsAuch im Swedish Pavilion "Sweden Co-Lab - Innovate with us!", demdiesjährigen Partnerland der Hannover Messe, wird sich Ericsson inHalle 27 als einer der führenden Anbieter von Smart-Industry-Lösungenpositionieren.Die Partner am Ericsson-StandAuf dem Messe-Stand D28 in Halle 8 zeigt Ericsson gemeinsameProjekte mit ausgesuchten Kollaborationspartnern. Dazu gehören nebenIndustriepartnern unter anderem auch:Deutsche Telekom: Im Auftrag der Deutschen Telekom stellt Ericssonals Netzausrüster die Technologie für das Campus-Netz bei OSRAMbereit. Schon heute bewegen sich fahrerlose Transportfahrzeugemithilfe des Campus-Netzes autonom auf dem Werksgelände inSchwabmünchen.Telefónica Deutschland: Mit Enterprise Private Network bringtTelefónica Deutschland gemeinsam mit Ericsson-Technologie einespezifische Lösung auf den Markt, die den hohen Bedarf der Industrie4.0 abdeckt, unter sehr hohen Breitband- und Latenzbedingungen fürindustrielle Mobilkommunikation zu arbeiten. Die privatenvirtualisierten Netze basieren auf der globalen Telco Cloud-PlattformUNICA von Telefónica Deutschland für Network Slicing.Vodafone: Mit einem durch Vodafone und Ericsson bereitgestellten5G-Netz im Werk von e.Go Mobile in Aachen Rothe Erde zielen diePartner darauf ab, in Echtzeit volle Transparenz über Prozess- undLogistikdaten auf dem Shopfloor zu erreichen. Durch einen digitalenSchatten sind dann perfekte Regelkreise in der Produktionssteuerungabbildbar.Die präsentierten Partnerschaften sind Teil von insgesamt rund 20Demonstrationen, bei denen es neben spannenden Industrieanwendungenauch unterhaltsame Vorführungen gibt: Zu sehen gibt es unter anderemtanzende, Süßigkeiten verteilende und Kaffee kochende Roboter. Die5G- und Industry-4.0-Experten des schwedischen NetzausrüstersEricsson sind auch in rund 20 Vorträgen bei der Hannover Messevertreten:So wird am Dienstag dem 2. April ab 15:45 Uhr Åsa Tamsons, Head ofBusiness Area Technology and New Businesses bei Ericsson, beim 1.Industrial Pioneer Summit im Convention Center in unter dem Titel"Cutting the cables: Why reliable, cellular connectivity, IoT and 5Gare essential for Industry 4.0" erklären, welchen Vorteil zellulareKonnektivität im industriellen Einsatz bietet. Ebenfalls am 2. Aprilspricht Erik Josefsson, Head of Advanced Industries bei Ericsson,beim Industry 4.0 Forum in Halle 8 (Stand D17) ab 12 Uhr zu "BeLimitless with 5G - how mobility is taking over the shop floor".Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH,führt beim 5G Forum am 3. April in Halle 16 (Stand D38) ab 11:30 Uhrunter dem Titel "5G is here! The engine for Industry 4.0 realizedthrough cross-industry collaboration activities" aus, wie dieIKT-Branche den industriellen 5G-Einsatz einschätzt.Weitere Informationen zu unserem Hannover-Messe-Auftritt und eineÜbersicht zu den rund 20 Keynotes von Ericsson-Speakern finden Siehier: www.ericsson.com/hannovermesseEin besonderes Ericsson-Event findet am zweiten Tag der HannoverMesse statt, dem 2. April um 13:30 Uhr statt. Bei der dritten Ausgabedes Formats Ringside diskutieren im Swedish Pavilion in Halle 27 zumThema "AI, Automation & 5G - what's really needed to deliver Industry4.0?":- Guido Jouret, Chief Digital Officer, ABB Group- Arun Bansal, Head of Europe and Latin America, Ericsson- Dr. Bernhard Quendt, CTO Digital Factory Division, Siemens- Adel Al-Saleh, Chief Executive Officer, T-SystemsWeitere Informationen zu Ringside finden Sie unter:https://www.ericsson.com/ringsidePRESSEEINLADUNG:Sehr geehrte Damen und Herren,wie werden künftig kabellose Roboter und ProduktionsmitarbeiterHand in Hand arbeiten? Welche Technologien werden künftig in derIndustrie 4.0 zum Einsatz kommen? Und welchen Mehrwert bietenMobilfunkgenerationen wie 5G und LTE der Fertigungsindustrie?Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne auf derHannover Messe 2019. Dazu laden wir Sie herzlich ein: Besuchen Sieuns zwischen dem 1. und 5. April auf dem Ericsson-Stand in Halle 8(D28) und im Swedish Pavilion in Halle 27 (H30).Gerne vereinbaren wir für Sie Gespräche mit Ericsson-Experten.Unter anderem sind vor Ort:- Åsa Tamsons, Head of Business Area Technology and New Businesses- Erik Josefsson, Head of Advanced Industries- Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH- Jan-Peter Meyer-Kahlen, Head of ICT Development Center EurolabAachenBei Interesse melden Sie sich gerne unterericsson.presse@ericsson.com oder direkt bei mir persönlich untermartin.ostermeier@ericsson.com.Weitere Informationen zu unserem Hannover-Messe-Auftritt und eineÜbersicht zu den rund 20 Keynotes von Ericsson-Speakern finden Siehier: www.ericsson.com/hannovermesseEin besonderes Ericsson-Event findet am zweiten Tag der HannoverMesse statt, dem 2. April um 13:30 Uhr statt. Bei der dritten Ausgabedes Formats Ringside diskutieren im Swedish Pavilion in Halle 27 zumThema "AI, Automation & 5G - what's really needed to deliver Industry4.0?" Experten wie:- Guido Jouret, Chief Digital Officer, ABB Group- Arun Bansal, Head of Europe and Latin America, Ericsson- Dr. Bernhard Quendt, CTO Digital Factory Division, Siemens- Adel Al-Saleh, Chief Executive Officer, T-SystemsWeitere Informationen zu Ringside finden Sie unter:https://www.ericsson.com/ringsideWir würden uns freuen, Sie auf der Hannover Messe 2019 begrüßen zudürfen.Mit freundlichen GrüßenMartin OstermeierÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQOMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 10Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 2140549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell