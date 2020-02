Ericsson-Studie zu CO2-Abdruck der IKT-Industrie räumt mit Mythen auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) - > Der Fußabdruck des Informations- undKommunikationstechnologie-Sektors (IKT) bleibt trotz des wachsendenDatenverkehrs bei 1,4 Prozent der weltweiten Emissionen.> Die CO2-Emissionen pro Person für eine Transatlantik-Hin- und Rückfahrt sindvergleichbar mit 50 Jahren Smartphone-Nutzung.> Erneuerbare Energien können 80 Prozent des Fußabdrucks der IKT-Branchereduzieren.Die heute veröffentlichte Ericsson-Studie "Quick guide to your digital carbonfootprint" analysiert den CO2-Fußabdruck der Informations- undKommunikationstechnologie-Branche (IKT) und geht dabei über die Betrachtung desreinen Stromverbrauchs von IKT-Produkten hinaus. Die Studie bezieht hierbeibeispielsweise die CO2-Emissionen ein, die mit Energiebedarf und Materialienwährend des gesamten Lebenszyklus eines Produkts einhergehen.Die Klimaauswirkungen der IKT sind komplex, da sie drei Ebenen umfassen. Dazugehören direkte CO2-Emissionen, die mit der Herstellung, Nutzung und Entsorgungvon IKT-Lösungen verbunden sind, indirekte positive oder negativeEmissionseffekte durch die Nutzung von IKT-Lösungen (zum BeispielSubstitutionsgüter und Optimierung) und die Beeinflussung von Verhalten undPräferenzen. So ersetzen heute Skype-Konferenzen physische Geschäftsreisen undMusik-Streaming steht der Produktion und logistischen Verarbeitung von CDsgegenüber.In Sachen Stromverbrauch im Mobilfunk haben die Autoren festgestellt, dass derEnergieverbrauch trotz der Zunahme des weltweiten Datenverkehrs um das zehnfachekonstant geblieben ist. IKT-Lösungen machen zirka 1,4 Prozent der globalenCO2-Emissionen und zirka 3,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs aus.Gleichzeitig steht die Branche aber auch für zirka sechs Prozent derWeltwirtschaftsleistung. Laut den Autoren der Studie machen die durchtransatlantische Hin- und Rückfahrten produzierten CO2-Emissionen pro Person einähnliches Volumen wie die Nutzung eines Smartphones über 50 Jahre hinweg aus.Trotzdem mahnen die Autoren und appellieren an die Leser der Studie.Pernilla Bergmark, Master Researcher bei Ericsson und Mitautor der Studie, sagt:"Lassen Sie uns hier keinen Fehler machen. Auch wenn dieser Bericht Ihnen zeigt,dass Ihr digitaler Fußabdruck geringer ist, als Sie vielleicht annehmen, istdies keine Entschuldigung für Untätigkeit. Ericsson war eine treibende Kraft,die gezeigt hat, wie die digitale Technologie die Kohlenstoffemissionen bis 2030halbieren kann. Wir sind eines der ersten Unternehmen, das sich wissenschaftlichfundierte Ziele gesetzt hat, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C überdem vorindustriellen Niveau zu begrenzen".Der Report skizziert darüber hinaus sowohl in der IKT-Branche als auch davonausgehend ein großes Potenzial. So könne der CO2-Fußabdruck des IKT-Sektors ansich wiederum um über 80 Prozent reduziert werden, wenn der gesamte verbrauchteStrom aus erneuerbaren Energiequellen käme. Gleichzeitig habe die IKT-Industriedas Potenzial, um die CO2-Emissionen in anderen Branchen um bis zu 15 Prozent zuverringern. In diesem Kontext veröffentlichte Ericsson zuletzt gemeinsam mitForschungsinstituten wie dem KTH Royal Institute of Technology und NGOs wieFuture Earth und WWF den Report "Exponential Roadmap 2019". Basierend auf demReport wurde zudem beim World Economic Forum in Davos das "1.5 °C PLAYBOOK"vorgestellt, das Unternehmen eine Blaupause für die Erreichung der Klimazielebieten soll.Die vollständige Studie sowie den zugehörigen Podcast finden Sie hier:http://ots.de/Wxzb65Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und-dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Aktuell hält Ericsson 80 kommerzielle Vereinbarungen und Verträge mitMobilfunknetzbetreibern weltweit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Großteilaller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 24 durch Ericssonunterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze inDeutschland und der Schweiz. 