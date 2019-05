Ericsson-Kampagne stellt gesellschaftlichen Nutzen von 5G und Co. in den Mittelpunkt

Düsseldorf (ots) -> Im Zentrum der Markenkampagne des Netzausrüsters Ericsson stehtder gesellschaftliche Nutzen einer vernetzten Welt durch dieaufkommende Mobilfunk- und Netztechnologie 5G.> Anhand eines zentralen Films, dessen Inhalte in siebenvertiefenden Clips genauer erläutert werden, schildern verschiedenebedeutende Persönlichkeiten, was 5G für sie ausmacht.> Zu den Protagonisten gehören unter anderem ParisSaint-Germain-Fußballerin Nadia Nadim, die schwedische MusikerinKIDDO (Four Music) und Haben Girma, die erste taubblinde Absolventinder Harvard Law School.Was haben eine Fußballspielerin von Paris Saint-Germain, eine aufdem Fanta-4-Label Four Music unter Vertrag stehende Musikerin und dieerste taubblinde Absolventin der Harvard Law School mit 5G zu tun?Sie gehören zu den Persönlichkeiten, die sich im Rahmen einer neuenEricsson-Markenkampagne mit den gesellschaftlichen Möglichkeiten der5G-Technologie befasst haben. Anhand eines zentralen Films, dessenInhalte in sieben vertiefenden Clips genauer erläutert werden,schildern die Protagonisten, inwiefern eine vernetzte Welt ein Stückbesser sein wird - von autonomen Fahrzeugen über ferngesteuerteRoboter bis hin zu einem völlig neuen Gaming-Erlebnis.Die neue Kampagne unterstreicht Ericssons Leitgedanken "Technologyfor Good" und stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Lösung -nicht die Technologie an sich. "Im Marketing wird heutzutage gernevom 'Purpose' gesprochen - also dem Sinn und Zweck des Beitrags, denein Unternehmen leistet", erläutert Stefan Koetz, Vorsitzender derGeschäftsleitung der Ericsson GmbH. "Bei Ericsson folgen wir demCredo, dass unser Handeln und unsere Produkte einen Mehrwehrt für dieGesellschaft bringen sollen. Richtschnur sind für uns hierbei immerdie UN Sustainable Development Goals." Was das jedoch genau für denEinzelnen bedeuten kann, zeigt nun die Filmreihe der Kampagne auf.Die schillernden Persönlichkeiten führen aus, wie eine vernetzte Weltihre persönliche Welt ein Stück besser machen kann.Haben Girma, eine international aktive Fürsprecherin fürBehindertenrechte, macht den Anfang und erläutert, dass Konnektivitätdie Mobilität revolutionieren kann. So erklärt Girma, die alsallererste taubblinde Studentin die Harvard Law School absolvierte,wie vernetzte fahrerlose Autos ihre Welt besser machen könnten:"Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der eine taubblinde Person einFahrzeug steuern kann. Neue Technologien können die Chancengleichheitfür Menschen mit Behinderungen fördern, was unsere Fähigkeit zumeinfachen und freien Arbeiten, Studieren und Reisen verbessern wird."Girma erlangte während der Präsidentschaft Barack Obamas Anerkennungals 'White House Champion of Change' und erhielt den Helen KellerAchievement-Preis. Auch auf der Forbes' 30 Under 30-Liste wurde siegeehrt.Eine weitere herausragende Persönlichkeit, die ihren Blick aufeine vernetzte Welt erklärt, ist Nadia Nadim, Stürmerin in derdänischen Nationalmannschaft und Spielerin des französischenFußballclub Paris Saint-Germain F.C. (PSG). Nadim verdeutlicht: "Fürmich gehen Sport und Technologie Hand in Hand und sind ein wichtigerTeil meines Alltags als Athletin. Es geht nicht nur darum, seinenPuls zu kennen. Es geht darum, wie deine Trainingsmethoden, dieMahlzeiten und die Umwelt - wie Wetter und Höhe - miteinanderwechselwirken. Ich kann heute all diese Dinge verfolgen, aber dienächste Stufe ist, die Daten zu kombinieren und daraus Schlüsse zuziehen. Eine derartige Technologie wird für Athleten einfach allesverändern."Neben weiteren spannenden Protagonisten ist auch die auf demFanta-4-Label Four Music unter Vertrag stehende schwedische MusikerinKIDDO Teil der Reihe, die unterstreicht, dass eine durch Mobilfunkvernetzte Welt ein Stück besser und einfacher sein wird.Weitere Informationen und der Film in voller Länge unterwww.ericsson.com/quest-for-easyPressekontakt:Martin Ostermeier /// Leiter Externe Kommunikation Deutschland ///Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0) 211 534 1157 ///eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell