Ericsson Industry Connect bietet LTE- und 5G-Mobilfunktechnologien für die Industrie (FOTO)

Hannover / Stockholm / Düsseldorf (ots) -> Einfach zu implementieren, zu verwalten und zu nutzen durch IT- undBetriebstechnologie-Manager in industriellen Umgebungen> Bietet Konnektivität in der Fabrik und im Lagerhaus durch einededizierte zuverlässige und sichere Funkabdeckung, die eine hoheEndgerätedichte und vorhersagbare Latenz sicherstellt> Ermöglicht eine Vielzahl von industriellen Anwendungsfällenbasierend auf Mobilfunktechnologien, beginnend mit 4G / LTE -perspektivisch auch 5GNur einige Tage vor der Hannover Messe 2019, der global führendenIndustriemesse, hat Ericsson (NASDAQ: ERIC) mit Ericsson IndustryConnect eine einfach zu bedienende Mobilfunklösung präsentiert, umdie digitale Transformation von Unternehmen hin zur Industrie 4.0 zubeschleunigen. Als Out-of-the-Box-Lösung ermöglicht EricssonIndustry Connect es Mobilfunknetzbetreibern, dedizierte Netze inFabriken und Lagerhäusern anzubieten, beginnend mit 4G / LTE -perspektivisch auch 5G. Das Angebot ergänzt das bestehendeProduktportfolio von Ericsson (Ericsson Private Networks undIoT-Portfolio) und macht die 4G- und 5G-Technologien neuenindustriellen Märkten zugänglich.Speziell für industrielle Umgebungen wie Fabriken und Lagerhäuserentwickelt, ermöglicht die dedizierte Mobilfunklösung eine sichere,zuverlässige Abdeckung mit hoher Endgerätedichte und vorhersagbarerLatenz. Mit einem für IT- und Betriebstechnologie-Manager einfach zubedienenden und zu verwaltenden Netzmanagement, zielt die Lösungdarauf ab, die Mobilfunktechnologie für Fabrik- undLagerhausmitarbeiter schnell einsatzbereit zu machen. Dankindustrietauglicher drahtloser Konnektivität kann Ericsson IndustryConnect innovative Industrie-4.0-Anwendungsfälle ermöglichen, wie zumBeispiel:> die Inspektion eines Digital Twin (eine digitaleEchtzeitreplikation einer physischen Einheit), erstellt auf Basis vongroßen Datenmengen vielzähliger Sensoren> mobile Augmented- und Virtual-Reality-Lösungen im Bereich HumanMachine Interfaces (HMI), um beispielsweise Arbeitern Maschienendateneinzublenden> Kollisionsvermeidung und Fernsteuerung von autonom geführtenVehikeln (AGVs)> kooperierende Robotik für automatisierte AbläufeÅsa Tamsons, Senior Vice President, Head of Business AreaTechnologies and New Businesses, Ericsson, sagt: "Ericsson IndustryConnect entstand auf Basis von Design-Thinking und zielt darauf abAnforderungen der Industriekunden an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeitund Sicherheit zu erfüllen sowie einfach installierbar undverwaltbar zu sein. Es hilft Unternehmen, ihre Automatisierung undbetriebliche Effizienz auf die nächste Stufe zu heben. Es ergänzt dieAngebote von Mobilfunknetzbetreibern für Unternehmen um eine Lösung,die leicht skalierbar ist. Ericsson Industry Connect steigert dieRelevanz von Mobilfunklösungen im stark wachsenden Segment derindustriellen Konnektivität, basierend auf EricssonsTechnologieführerschaft und auf unseren bisherigen Investitionen inForschung und Entwicklung."Der schwedische Anbieter von Transportlösungen, Scania, hatbereits in seinem intelligenten Produktionslabor im schwedischenSödertälje Ericsson Industry Connect implementiert.Roger Hartonen, Senior Manager Industrial IT der Scania Group,sagt: "Hohe Qualität sowie schnelle und sichere Konnektivität inunserem industriellen Umfeld ist für uns ein absolutes Muss. EricssonIndustry Connect bietet zuverlässige kabellose Konnektivität, die unsFlexibilität in der Fabrikhalle ermöglicht. Bei Scania treiben wirden Wandel zu einem nachhaltigen Transportwesen voran, indem wirunsere Fertigungsprozesse kontinuierlich erneuern."Pierce Owen, Principal Analyst bei ABI Research, sagt: "TechnischeLösungen für private LTE-Netze gibt es schon seit einiger Zeit - abermit Industry Connect hat Ericsson diese Technologie sobereitgestellt, dass implementierende Unternehmen undMobilfunknetzbetreiber anhand eines echten Business Cases dieVorteile von privatem LTE direkt in Fabriken und Lagerhallen bringenkönnen."Ericsson Industry Connect wird auf der Hannover Messe vom 1. bis5. April auf dem Ericsson-Stand in Halle 8 vorgeführt.Ericsson auf der Hannover Messe 2019Wenn 2019 die 5G-Einführung auf die Hannover Messe - die Leitmessefür die Industrie 4.0 - trifft, darf Ericsson nicht fehlen. ImGegenteil: Der schwedische Netzausrüster Ericsson nimmt das Jahr der5G-Einführung und die Ernennung des Heimatlandes Schweden zumHannover-Messe-Partnerland 2019 zum Anlass, um mit einer erweitertenPräsenz auf der Leitmesse für Industrie 4.0 aufzutreten. Unter demMotto "Empowering Connectivity. Be Limitless with 5G." wird Ericssonsowohl mit einem eigenen rund 210 Quadratmeter großen Standauftreten, als auch Teil des Swedish Pavilion "Sweden Co-Lab -Innovate with us!" sein. Ericsson demonstriert gemeinsam mit seinenPartnern auf der diesjährigen Hannover Messe in vier verschiedenenSchwerpunktbereichen spannende Forschungskooperationen,Produktlösungen und Anwendungsfälle:> Connections That Perform> Smart Wireless Manufacturing> Private Plant, Global Reach> Robust, Secure & Safe EnvironmentsNatürlich sind auch in diesem Jahr Medienvertreter herzlicheingeladen zwischen dem 1. und 5. April den Ericsson-Stand (Halle 8)auf der Hannover Messe zu besuchen. Darüber hinaus sind wir auch Teildes Swedish Pavilion "Sweden Co-Lab - Innovate with us!" (Halle 27).Gespräche mit Ericsson-Experten sind natürlich möglich. Falls Siesich schon heute für einen Besuch des Ericsson-Standes anmeldenmöchten, schreiben Sie mir eine E-Mail anericsson.presse@ericsson.comWeitere Informationen unter:https://www.ericsson.com/hannovermesseÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQOMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 10Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 2140549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell