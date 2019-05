Ericsson ConsumerLab-Report untersucht Nutzen von 5G für Verbraucher (FOTO)

Düsseldorf (ots) -> Verbraucher sehen schon kurzfristig einen Nutzen von 5G undfreuen sich auf eine Technologie, die stark ausgelastete städtischeMobilfunknetze unterstützt sowie neue Breitbandangebote für zu Hauseschafft.> Smartphone-Benutzer geben an, dass sie bereit sind, eine20-prozentige Prämie für 5G-Dienste zu zahlen, während die Hälfte derEarly Adopter sogar bis zu 32 Prozent mehr zahlen würde.> Jeder fünfte Smartphone-Nutzer könnte bis 2025 mit einem5G-Gerät einen Datenumsatz von mehr als 200 Gigabyte pro Monaterreichen.Ericsson (NASDAQ: ERIC) veröffentlicht heute einen neuenConsumerLab-Report zum Thema "5G Consumer Potential". Der Reportüberprüft die Annahmen der Branche rund um den Wert von 5G für dieVerbraucher und skizziert die Möglichkeiten für Anbieter vonKommunikationsdiensten.Als eine der ersten umfangreichen Verbrauchererwartungsstudienrund um 5G untersucht der Report das Potenzial von 5G und decktsogenannte "Consumer Realities" auf, um die folgenden vierallgemeinen Annahmen der Branche zu prüfen beziehungsweise zuwiderlegen:1. 5G bietet den Verbrauchern keine kurzfristigen Vorteile.2. Es gibt keine echten Anwendungsfälle und auch keinenPreisaufschlag für 5G.3. Smartphones werden für 5G die sogenannte "Silver Bullet",sprich die magische Einzellösung für die Bereitstellung von Servicesder fünften Mobilfunkgeneration.4. Aktuelle Nutzungsmuster können verwendet werden, um denzukünftigen 5G-Bedarf vorherzusagen.Die Studie verleiht der laufenden Debatte in der Informations- undKommunikationstechnologie (IKT)-Branche erste valide Grundlagendarüber, ob die Option eines Premium-Konsumenten-Angebots besteht,das auf den zusätzlichen Möglichkeiten von 5G basiert.Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie zählt die Tatsache, dassdie Verbraucher erwarten, dass 5G in naher Zukunft eine Entlastungvon städtischen Mobilfunknetzen ermöglicht. Insbesondere inMega-Citys, in denen sechs von zehn Smartphone-Nutzer vonNetzproblemen in überfüllten Gebieten berichten. Die Befragtenerwarten zudem, dass mit der Einführung von 5G mehr Breitbandangebotefür zu Hause verfügbar sein werden.In dem Bericht wird auch der Mythos der IKT-Branche widerlegt,dass die Verbraucher nicht bereit sind, für 5G eine Prämie zu zahlen.Smartphone-Nutzer gaben sogar an, dass sie bereit sind, 20 Prozentmehr für Dienste der fünften Generation zu zahlen; die Hälfte derEarly Adopter sogar bis zu 32 Prozent. Vier von zehn dieser Gruppe anBefragten erwarten jedoch, neue Anwendungsfälle und Zahlungsmodelle,ein sicheres 5G-Netz sowie eine konstant hohe Internetgeschwindigkeitgeboten zu bekommen.Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass sich durch diederzeitigen 4G-Nutzungsmuster nicht auf zukünftiges Nutzungsverhaltenschließen lässt. Der Video-Konsum wird mit 5G ansteigen. DieVerbraucher erwarten, Videos nicht nur in höheren Auflösungen zustreamen, sondern auch immersive Videoformate wie Augmented Reality(AR) und Virtual Reality (VR) verwenden zu können. Dies wird dazuführen, dass 5G-Nutzer wöchentlich zusätzliche drei StundenVideoinhalt auf mobilen Geräten anschauen werden; einschließlich dereinstündigen Nutzung von AR- und VR-Brillen. Darüber hinausunterstreicht die Studie auch, dass einer von fünf Smartphone-Nutzernbis 2025 auf einem 5G-Endgerät mehr als 200 Gigabyte pro Monat anDatennutzung erreichen kann.Aus diesen und anderen Erkenntnissen hat das Ericsson ConsumerLabeine Verbraucher-Roadmap mit 31 verschiedenen Anwendungen undDiensten erstellt. Die Roadmap ist in folgende sechs Kategorienunterteilt:1. Unterhaltung und Medien2. Verbessertes mobiles Breitband3. Spiele und AR / VR-Anwendungen4. Smart Home und Fixed Wireless Access5. Automobil und Transport6. Einkaufen und immersive KommunikationJasmeet Singh Sethi, Leiterin vom ConsumerLab bei EricssonResearch, sagt: "Durch unsere Recherchen haben wir vier Mythen überdie Ansichten von Verbrauchern zu 5G widerlegt und offene Fragenbeantwortet. Beispielsweise ob 5G-Funktionen neue Gerätetypenerfordern oder ob Smartphones die sogenannte 'Silver Bullet' für 5Gsind. Die Verbraucher geben eindeutig an, dass sie der Meinung sind,dass sich 5G nicht nur auf Smartphones beschränken wird."Die neueste Ericsson ConsumerLab-Studie basiert auf 35.000Interviews mit Smartphone-Nutzern im Alter von 15 bis 69 Jahren.Erhoben wurden die Daten in 22 verschiedenen Ländern. Die Ansichtender Teilnehmer sind repräsentativ für fast eine Milliarde Menschen.Um einen Eindruck von der Branchenstimmung in Bezug auf denVerbrauchernutzen von 5G zu erhalten, wurden weitere 22 Interviewsmit Experten durchgeführt; darunter Wissenschaftler und leitendeAngestellte, die für Telekommunikationsbetreiber, Hersteller vonMobiltelefonen und Chipsätzen, Start-ups und Think Tanks tätig sind.Mit derzeit 18 öffentlich bekanntgegebenen 5G-Deals mitMobilfunknetzbetreibern auf der ganzen Welt und rund 50 Memoranda ofUnderstanding ist Ericsson einer der Vorreiter der 5G-Einführung.Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlabhttps://www.ericsson.com/5gÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und - dienstleistungen mit Firmenzentralein Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2018 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von210,8 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm undder NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 10Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell